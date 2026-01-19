La NBA Europea se tambalea con el único apoyo explícito del Madrid

La NBA Europa se tambalea. Eso es al menos el sentir general después que el comisionado de la liga estadounidense tuviera este pasado fin de semana conversaciones con algunos equipos que interesaban contar en la nueva competición europea, y que le han dado calabazas, al menos de momento, NBA y FIBA que van de la mano en este nuevo proyecto.

Una vez los potenciales equipos han empezado a conocer más detalles de la nueva competición con el sello NBA, han empezado a desmarcarse de esta nueva Liga que debería arrancar en octubre de 2027. Aunque ahora mismo, el pesismismo en la NBA parece más que evidente, ante la dificultad de las posibles franquicias de ponerlas en marcha a su cuenta y riesgo.

Silver anunció en su desembarco en Europa esta semana, que los equipos deberían financiarse ellos mismos y buscar los recursos necesarios para poner en marcha las franquicias, y que rondaría de los 500 a los 1000 millones de euros, con dinero que no pensaba invertir la NBA de su bolsillo y tampoco de sus inversores, apuntando que el negocia llegaría a largo plazo.

Silver ha tenido unos días frenéticos en Europa, sin convencer a nadie / NBA

Mucho excepticimo europeo

Un anuncio que puso en guardia a los posibles interesados como el propio Barça, que se reunió con el comisionado en Londres junto a Jordi Trias y una ejecutiva del club, Marta Canós, aunque ya le dio a conocer las intenciones del conjunto azulgrana de renovar por la Euroliga para los 10 próximos años, a la espera de que el proyecto NBA cogiera más forma y se puede ajustar al modelo del Barça que legalmente debería realizar modificaciones imporantes.

Aunque no han sido los únicos que le han mostrado claramente su deseo de mantener el ‘status quo’ actual. Otros dos equipos que no cuentan con equipo de Euroliga y que interesaban a la NBA en su nueva competición, Manchester City y Manchester United, no parecen estar por la labor de entrar en este nuevo proyecto.

El Barça tiene claro que sigue en la Euroliga, algo que ratificará la Junta esta misma semana / FCB

Silver también ha mantenido contactos con el PSG, que le aseguraría una plaza potente como París y gracias al capital árabe que insufla al club de fútbol, pero al parecer, tampoco acaba de convencer al equipo parisino de meterse en esta nueva aventura.

El Madrid, el único que lo tiene claro

La NBA quiere iniciar la competición para la campaña 2027-28 con 12 franquicias estables más el añadido de cuatro equipos que lleguen procedentes de la Basketball Champions League, aunque el problema parece más financiero que deportivo, y parece un escollo que ahora mismo es complicado de resolver.

En esta tesitura de muchas dudas de posibles equipos que quiere reclutar la NBA, el único que parece permanecer al lado de la liga estadounidense es el Madrid, aunque parece difícil de entender que se mantenga firme en su intención de dejar la Euroliga cuando el resto de equipos, como el Barça, no parecen convencidos ahora mismo de cambiar de competición.

La NBA sigue creyendo en el proyecto, que defiende SIlver, aunque la imposición económica parece demasiado grande para Europa / NBA

Seguro que la NBA ha tomado buena nota de las conversaciones realizadas este fin de semana, y posiblemente se ha dado cuenta que el principal escollo es el económico, y dejar que sean las propias franquicias las que levanten los millonarios fondos, no parece una solución realista cuando en la propia Euroliga, levantar sponsors e inversiones no ha resultado nada fácil.

En ese deseo de tratar de involucrar a más equipos en este nuevo proyecto, Silver se reunía este lunes con representantes de equipos como Panathinaikos, Bayern Múnich, Real Madrid, Barcelona, ASVEL Villeurbanne y Emporio Armani Milan y ALBA Berlín, con el objetivo de presentarles potenciales inversores para el torneo, aunque con excepticismo general de los equipos.