La NBA Europa cuenta con Barça y Madrid y ya tiene fecha de inicio

La NBA se sigue moviendo en su desembarco al baloncesto europeo. La llegada de la competición americana al viejo continente de la mano de la FIBA está cada día más cerca de hacerse realidad, tal y como ha expresado George Aivazoglou.

El director general de NBA Europa compareció en el Football Business Forum, un congreso deportivo llevado a cabo en la Universidad Bocconi de Milán. En su intervención, el griego fue muy claro y no dejó margen a la interpretación en cuanto a la fecha en la que pretenden arrancar su proyecto en Europa: "lanzaremos la liga en octubre de 2027", afirmó Aivazoglou.

Fecha definida

De esta manera, y si los plazos se cumplen, el baloncesto europeo mantendrá su actual ecosistema la presente temporada y la siguiente, antes del previsible desembarco de la NBA en nuestro continente.

En esa llegada, todavía no hay nada oficial, ni tan siquiera la confirmación de los equipos o proyectos que pretende seducir la liga americana para que formen parte de su competición. A día de hoy, la única certeza que existe es que Barça y Real Madrid todavía no han renovado con la Euroliga una licencia que expira a finales del presente curso.

Tornike Shengelia es uno de los nuevos referentes del Palau / ValentÃ­ Enrich

16 equipos, 12 de ellos fijos

Dos clubes que encajan con el proyecto que ha vendido Aivazoglou durante su intervención. "Será una fórmula semiabierta de 16 equipos: 12 permanentes y cuatro basados en el mérito deportivo. Uno provendrá de la FIBA BCL, y otros tres más desde las ligas nacionales.

En cuanto a los permanentes, hablamos de equipos de Milán, Roma, Londres, Manchester, París, Lyon, Madrid, Barcelona, Berlín, Múnich, Atenas y Estambul", comentó el director general. 'Basketnews' afirma que el equipo turco sería el Galatasaray.

George Aivazoglou, director general de NBA Europa / NBA

¿Partidos entre equipos de la NBA contra los de Europa?

Es, seguramente, la primera vez en la que se habla con tanta rotundidad sobre el proyecto europeo de la NBA, en el que no se descarta que pueda haber encuentros entre equipos del viejo continente y de América: "puede haber escenarios en el futuro de una nueva competición con equipos de la NBA y la NBA Europa juntos, o una competición parecida a la Copa de la NBA con cuatro equipos de la NBA y cuatro europeos, o quizás se pueda crear una competición global como la de la FIFA el verano pasado", explicó.

Facundo Campazzo, en una entrada a canasta ante Baskonia / ADRIAN RUIZ HIERRO

Quedará por ver como avanza todo, y como se despeja uno de los escenarios con mayores incógnitas que se plantean ante estos plazos: ¿Estarían dispuestos a jugar en la BCL Barça y Madrid antes de un posible desembarco al proyecto europeo de la NBA? ¿Qué decisión tomará la Euroliga si los tres equipos no renuevan sus licencias en los próximos meses?