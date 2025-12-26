Unas navidades plurales en el Barça

El Barça de basket disfruta de unos días de merecido descanso tras acabar en Estambul, una gira de seis partidos en 11 días, que ha servido para confirmar la dinámica al alza que viene viviendo el equipo tras el regreso de Xavi Pascual al club. El tropiezo por la mínima ante Fenerbahçe (72-71), condicionado por una actuación arbitral, como mínimo, polémica, no empaña el progreso de un equipo que va a cerrar 2025 al alza, y cuyo juego, permite soñar con un 2026 ilusionante.

El baloncesto no para, tal y como demuestra el calendario. Pero estos días de fiestas y celebración, son momentos para que los jugadores y miembros del staff del Barça compartan tiempo de alegría y cariño con sus seres queridos. Juani Marcos, Myles Cale, Tornike Shengelia y Youssoupha Fall charlaron con SPORT para rememorar alguno de los recuerdos a los que les traslada la Navidad, desvelar algunos de los alimentos que no pueden faltar sobre la mesa, y compartir sus mejores deseos para el año nuevo.

Juani Marcos cambió el bañador por el abrigo

A Juani Marcos, las Navidades en Europa le agarran con frío y abrigo, a diferencia de lo que le ocurre en su Argentina natal. "Allí es verano y hace calor. Intentas pasar el día en la piscina, y luego la noche se vive con mucha ilusión, es un momento que llevas esperando desde el inicio del día", comenta el director de juego azulgrana. "Navidad es un tiempo para juntar a la familia, así lo hacíamos desde pequeños. Ahora, con el baloncesto cuesta más y es duro pasar algunos de estos días lejos de ellos, pero si no coincidimos intentamos hacerlo el día de antes o el de después", explica un Shengelia que es cristiano ortodoxo.

Juani Marcos, junto a Myles Cale / Sandra Dihör

La peculiaridad de las Navidades para Fall y su familia

En casa de los Fall, existe una peculiaridad: una mitad de su familia es cristiana y la otra es musulmana (como él). "Son momentos de estar juntos, de compartir momentos, y es algo que desde joven hace que me guste mucho esta época del año. Intento transmitir a mis hijos esa mentalidad que tenían mis padres antes", cuenta el pívot senegalés. Por su parte, Cale, nacido en Middletown, Delaware, justifica por qué es tan especial la Navidad para él: "Significa reunirnos con la familia, pasar tiempo de calidad juntos, intercambiar regalos. Podemos estar haciendo cualquier cosa, desde ver películas, a jugar juntos", confiesa el estadounidense, que tras vivir las dos últimas Navidades en Bélgica e Italia, lo hace ahora en Barcelona.

Youssoupha Fall explicó cómo vive las Navidades con su familia / Sandra Dihör

Un regalo que Cale jamás olvidará

Un Cale que recuerda con ilusión un regalo que le marcó mucho cuando era pequeño. "Quería las bambas de LeBron James. Las pedía en casa, pero mis padres decían que eran muy caras. Hasta unas Navidades en las que, en el último regalo, estaban allí. Son cosas que todavía valoras más cuando eres un niño pequeño, ahí era el niño más feliz del mundo", cuenta con una sonrisa el estadounidense. La misma con la que recuerda Juani aquel momento en el que la Navidad le trajo la Play Station 3: "ahí empezó mi hobby por los videojuegos, fue algo que me encantó".

Myles Cale recordó con cariño uno de los regalos más especiales que recibió en Navidades / Sandra Dihör

Shengelia disfruta de la comida navideña georgiana

La gastronomía varía en función del país de cada jugador. En casa de los Shengelia no faltan los 'Gozinaki', unos pasteles navideños de nueces y miel. "Mi madre los cocina muy bien, junto a otra comida típica georgiana. Por su parte, en el hogar de los Marcos es habitual que se coman los sándwiches de miga o el vitel toné, mientras que en casa de los Cale, los Mac and Cheese son imprescindibles.

Los cuatro jugadores del Barça desearon un 2026 cargado de éxitos / Sandra Dihör

Los mejores deseos para 2026

Preguntados por si conocían el 'Tió de Nadal', tan solo Juani Marcos, que lleva pasando las Navidades en Catalunya desde el último lustro (Lleida, Girona y Barcelona) sabía de la existencia del protagonista indispensable de la Navidad catalana. "¿Cómo se llama? ¿Es típico en Catalunya? Seguro que mis hijos le dan muchos golpes de bastón para que les de regalos", comentó Shengelia al descubrir una de nuestras tradiciones navideñas. Por último, los cuatro jugadores desearon salud para sus familias y para todo el mundo, confiando en que 2026 pueda ser un año exitoso también a nivel profesional. "Ojalá podamos ganar todo este año", comentó Fall. "Quiero conseguir un campeonato con el Barça, así siento que estaré para siempre en la historia del club", finalizó Cale.

Tornike Shengelia, con un 'Tió de Nadal' / Sandra Dihör

Brindis por un 2026 exitoso

Los tres capitanes del Barça (Tomas Satoransky, Nico Laprovittola y Joel Parra), acompañados por Xavi Pascual, Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández, Jordi Trias y Josep Cubells, brindaron en el centro de la pista del Palau Blaugrana para felicitar las Navidades a la afición azulgrana, con los mejores deseos para estos días de celebración y lo que queda de curso. Con la vuelta del técnico de Gavà al Barça, el equipo de baloncesto vive un cambio de situación radical a la que se tenía hace un mes. La llegada de Pascual se ha traducido en nueve victorias y dos derrotas que mantienen al equipo cuarto enEuroliga, con el segundo mejor balance de victorias y derrotas (12-6) de la competición, y quintos en la Liga Endesa, tras una racha de cinco victorias consecutivas. Algo que empieza a acercar al equipo a la próxima edición de la Copa del Rey, que se disputará del 19 al 22 de febrero en el Roig Arena.

El calendario no para

Tras llegar de madrugada de Estambul el 24, el equipo descansa ese día y el de Navidad y volverá a los entrenamientos el 26, un Sant Esteve de poca celebración, ya que el calendario no se detiene. Ya pueden dar por buenos los jugadores del Barça el par de días de descanso, puesto que la actividad vuelve a ser frenética desde el próximo domingo 28 (17h CET), día en el que el conjunto catalán visitará Miribilla para enfrentarse al Bilbao Basket en la duodécima jornada de Liga Endesa, con la que se empezará a vislumbrar el final de la primera vuelta. Con ese encuentro, el Barça arranca otra gira frenética de partidos que le llevará a jugar siete duelos en 15 días. Algunos de esos partidos son del más alto nivel, más allá del componente emocional que les acompaña. De entrada, el 30/12 el Barça recibirá al Mónaco, en el segundo regreso de Nikola Mirotic al Palau tras su salida del club en 2023. Ya en 2026, el 4 de enero, el Barça visitará al Madrid en el primer Clásico del año, mientras que el 9, Joan Peñarroya volverá a casa con el Partizán.