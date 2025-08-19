Navarro justifica el regreso de Youssoupha Fall "por las dificultades del mercado"

El general manager, Juan Carlos Navarro, se mostró satisfecho de haber podido ofrecer un nuevo contrato a Youssoupha Fall después que decidieran prescindir de él el pasado 30 de junio. Navarro destacó que Fall "ha demostrado desde el primer día que quiere ser jugador barcelonista", dijo en declaraciones a la web del club.

"Siempre hemos valorado su continuidad porque es muy querido por los compañeros y por el club" y añadió que "para nosotros es fundamental contar con jugadores que realmente quieran estar aquí y hagan un esfuerzo por evidenciarlo".

Navarro también explica que la renovación de Fall también ha estado condicionada por el proceso de confección de la plantilla: "El dibujo del equipo con Jabari Parker y otros potenciales movimientos condicionaban la confección del equipo y, en particular, del juego interior. A medida que han ido avanzando las semanas, hemos podido sumar a Fall. Y esto nos satisface mucho".

"Nos da presencia e impacto físico"

El responsable deportivo ha destacado también el buen encaje del pívot dentro de la rotación interior porque "nos da presencia e impacto físico, condicionando a los equipos rivales". "Se complementa muy bien con Vesely, que se asocia más en la creación del juego interior y abre el campo. Y con Willy, que juega situaciones de uno contra uno de espaldas a la canasta y en las continuidades del pick&roll", comentó Navarro, que se encuentra cerrando la última contratación de la nueva campaña, el estadounidense Miles Norris.

Para Navarro, Fall aportará presencia en el juego interior, y gracias a su buena conexión con Vesely / FCB

Por lo que se refiere al contexto global del mercado, Navarro ha querido remarcar el momento que se vive en el baloncesto europeo, con un número muy reducido de jugadores disponibles. "La gran mayoría de jóvenes tienen como destino la liga universitaria de Estados Unidos, la NBA está muchos escalones por encima a nivel económico, la Euroliga ha pasado de 18 a 20 equipos y tiene participantes con un poder económico mayúsculo y el mercado asiático y australiano sólo hace que crecer", dijo.

"Estos condicionantes han hecho que muchos jugadores que en principio no debían continuar en sus clubs acaben siendo retenidos, y también han provocado un aumento de la cotización de muchos de ellos, haciendo más difícil su contratación", añade Navarro, que recuerda que "en España estamos limitados por el número de jugadores".