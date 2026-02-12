Nadir Hifi, el deseo de Cubells que regresa al Palau

El París Basketball será el rival del Barça este jueves de Euroliga. Un rival asequible para los de Pascual, que buscan su segunda victoria consecutiva en Europa, con el objetivo de seguir en los puestos altos de la clasificación. El buen resultado en Vitoria les permitió regresar a los puestos de playoff y situarse en la cuarta plaza, solo por detrás de Fenerbahçe, Olympiacos y Valencia.

En las filas del conjunto parisino, que está situado en la penúltima plaza de la clasificación, destaca un nombre por encima de todos los demás: Nadir Hifi. El base francés es la gran estrella del equipo y ha ganado todavía más importancia esta temporada, la primera sin TJ Shorts, que decidió probar suerte en Atenas. Nadir es un jugador tan peligroso como conocido en el Barça.

El jugador galo despertó el interés de Cubells el pasado verano, y de otros equipos de Europa, pero finalmente decidió quedarse en la capital francesa. Sin embargo, está bastante solo en el proyecto, ya que pocos jugadores acompañan sus buenos números. Es por eso que el París es el segundo peor equipo de la Euroliga, solo por detrás de un ASVEL Villeurbanne que tiene una victoria menos.

Nadir Hifi, en un partido contra Fenerbahçe / EFE

Hifi es el máximo anotador de la Euroliga hasta el momento, empatado con Kendrick Nunn en lo más alto de la tabla (19,4 puntos por partido). Un jugador que acapara todo el ataque de su equipo, promediando también alrededor de cuatro asistencias por encuentro. Una pieza clave para los parisinos, que han acusado en exceso las marchas de TJ Shorts, Jantunen, Lo o Tyson Ward.

Una de sus principales características es su baja estatura (1,85 metros). Sin embargo, nunca ha supuesto un problema para el francés, que ha jugado incluso de escolta en múltiples ocasiones. De hecho, con Splitter jugó más tiempo de '2' que de '1', aunque la falta de liderazgo en ataque durante este curso lo ha llevado a la posición de base en la mayoría de partidos.

La estrella de París nació en Estrasburgo, aunque tiene raíces argelinas y ha llegado a representar a la selección africana en el Afrobasket U16. Fue a finales de 2022 cuando se decantó por jugar con Francia, a la que representó en el último Eurobasket debido a la lesión de Matthew Strazel. Sin embargo, tuvo muy pocos minutos y su rol fue totalmente secundario.

Las palabras de Pascual sobre Hifi

"Hifi hace muchas cosas bien en campo abierto y estático, desborda en el uno contra uno o desde el 'pick and roll', tiene buen tiro y buena penetración con las dos manos; es uno de los mejores jugadores emergentes de la Euroliga. Ellos son un equipo atlético, muy joven y con mucho talento. Su clasificación demuestra lo difícil que es ganar partidos", destacó Pascual en la previa.

En el partido de ida de Euroliga, Hifi tuvo un partido discreto ante el Barça. Alcanzó los 16 puntos, pero no repartió ni una sola asistencia, algo que solo le ha sucedido contra el conjunto blaugrana. En el Palau, tendrá el difícil reto de vencer al equipo de Xavi Pascual, que ya demostró ser infinitamente superior hace menos de dos meses en la capital francesa.