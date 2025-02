Nacho Rodríguez: "Me sorprende que no se hayan tomado medidas en el Barça de basket"

Hace ya prácticamente cuatro años desde que el Barça decidió despedir a Nacho Rodríguez como General Manager de la sección de baloncesto. Una decisión tomada tras la victoria electoral de Joan Laporta y la apuesta por Juan Carlos Navarro para ocupar el cargo del malagueño, jugador del club azulgrana entre 1998 y 2004, y capitán de la primera Euroliga del club.

Los inicios de Rodríguez en el cargo no fueron sencillos, con la apuesta fallida por Sito Alonso que no dio los resultados previstos. Decidió dar luz verde al regreso de Svetislav Pesic al equipo, teniendo éxito con las consecuciones de las Copas en 2018 y 2019, antes de ser el arquitecto, junto a Sarunas Jasikevicius, de los años más brillantes de la sección en el pasado más reciente.

En una entrevista junto a David Fusté y Rafa Osuna en el canal de youtube de 'La Resistencia del Palau', el antiguo GM azulgrana ha repasado la actualidad del equipo, en una temporada cargada de dificultades y con varias decepciones vividas hasta el momento, la última, la eliminación a las primeras de cambio en la última Copa del Rey. Además, Rodríguez también recordó algunos momentos célebres en su etapa como General Manager del equipo, así como la llegada de Jasikevicius al club, tras dos intentos iniciales frustrados.

Nacho Rodríguez, ex director deportivo del Barcelona / VALENTI ENRICH

La díficil temporada actual

"Veo al Barça muy irregular, capaz de ganar en pistas complicadas de Euroliga y perder partidos que nadie esperaba. Sobre todo en la ACB, que es donde más me ha llamado la atención. Tanto en mi época de jugador como en la de General Manager, el Palau siempre fue un fortín, perdiendo muy pocos partidos. Y perder tantos duelos seguidos en casa contra rivales como el Joventut o París me ha llamado la atención, ya que con Roger Grimau no ocurrió, su porcentaje de victorias fue muy elevado".

La importancia de la lesión de Laprovittola

"La plantilla no está tan mal configurada como mucha gente dice. Las incorporaciones de Justin Anderson y Chimezie Metu han sido positivas. No me gusta excusarme en las lesiones porque todos los equipos las sufren, pero para la idea de juego que tenía Joan Peñarroya, la lesión de Nico Laprovittola ha trastocado todos sus planes. Pero no es excusa, con 'Lapro' se hubieran ganado partidos, pero es que se han perdido demasiados".

El nivel de los bases del Barça

"¿Tú ves a un Barça en Final Four con Tomas Satoransky y Juan Núñez como bases? Ostras... para mí la posición de base es muy importante, lo hablaba muchas veces con Sarunas Jasikevicius. Me costaba verlo y a Peñarroya seguro que le costaba verlo, pero tenía el comodín de Laprovittola. "A Juan Núñez se le está exigiendo más de lo que está preparado ahora mismo. Posiblemente llegue a ser un gran jugador, pero ahora mismo tiene alguna deficiencia que los rivales penalizan. Ningún equipo tiene un base que tire y otro que no tire".

El balance, a final de temporada

"El Barça ha quedado eliminado en los cuartos de la Copa, pero este club tiene que jugar finales, es para lo que está construido. Los balances hay que hacerlos a final de temporada, se ha tomado la decisión se seguir con Peñarroya, y el balance hasta el momento no está siendo bueno, pero hay que esperar, porque si te metes en la Final Four y ganas la ACB, es otra temporada"

Joan Peñarroya, técnico del Barça, junto a Juan Carlos Navarro y Josep Cubells / Valentí Enrich

Sorpresa por no haber fichado

"Me sorprende que no se hayan tomado medidas como por ejemplo haberle fichado un jugador a Joan. Si a Peñarroya lo echan, podrá decir que lleva pidiendo fichajes desde octubre. Además, cuando lo firmaron como entrenador, ya había algunos jugadores fichados que quizás no eran de su agrado".

¿Tirar la temporada en febrero?

"En mi época, me di cuenta en diciembre y enero de que con Sito Alonso no tiraba la cosa. Mucha gente me decía que tirásemos la temporada y pensáramos en la siguiente. Yo me rebelaba ante eso, el Barça no puede tirar nunca una temporada en enero o febrero".

El staff de Peñarroya, el mismo que el de Grimau

"Soy de los que piensa que hay que ver como entrena el entrenador, como planifica los partidos, si el staff que tiene es adecuado. Me sorprendió que siga siendo el mismo que tenía Roger Grimau, con la importancia que tiene sobre todo con la Euroliga de hoy en día".

La relación entre GM y jugadores

"Cuando el equipo va mal, como GM hay que encontrar momentos para hablar con los jugadores de peso y conocer su visión y opinión del equipo. Incluso varias veces eran los propios jugadores los que me pedían hablar conmigo. Y ahí se produce algo importante como es saber si los jugadores creen en el entrenador, que es lo básico. Si el jugador no cree en el entrenador, el Barça no va a tener éxito. Entiendo que si no se ha tomado la decisión de despedir a Peñarroya es porque ven que el equipo está a muerte con él y su staff".

Nacho Rodríguez, Albert Soler y Jasikevicius / VALENTÍ ENRICH

Reforzar la plantilla

"Iría al mercado porque el entrenador ha pedido un base para poder aplicar su filosofía de juego. Peñarroya es un caballero, nunca se queja ni ha dicho nada malo, es un hombre de club. Pero en confianza dirá que no le han fichado a nadie para sustituir a Laprovittola, y para él la figura del base es superimportante. El General Manager tiene control sobre el presupuesto, y en mi época había un dinero para las cuatro secciones profesionales para mitad de temporada. Yo siempre intenté poner el dinero en los jugadores y en el entrenador".

El problema con los directivos del basket

"Desde que se marchó Salvador Alemany, el Barça ha adolecido de un directivo responsable que creyese y conociese el baloncesto y que el mundillo lo respetase, tanto en Euroliga como en ACB y la FEB. Esa figura no ha existido en los últimos 20 años y el Barça lo echa de menos en las reuniones a grandes niveles en las que se toman decisiones importantes. En el Barça cada seis años hay un cambio y el presidente nombra a su gente de confianza y echa a los que había anteriormente aunque sean los mejores en su ámbito. Ha pasado con Joan Laporta, pero también pasó con Josep Maria Bartomeu o con Sandro Rosell".

Su visión del formativo

"En mi época no había relación entre la cantera y el primer equipo, había problemas. Para mí era importante tener en la cantera entrenadores con cara y ojos, respetados, como Alfred Julbe o Diego Ocampo, o también a exjugadores, de ahí las apuestas por Roger Grimau y Victor Sada.

Así se cerró el fichaje de Jasikevicius

"A Jasikevicius ya lo seguía desde mi primer año en el club. Lo intenté fichar tres veces y a la tercera fue la vencida. Cuando se frustró el segundo intento, yo ya hablaba con él cada 10 días sobre jugadores que fichar, pero él se enfadó al no cerrarse su llegada. A la tercera vez contacté con un amigo suyo para decirle que íbamos a por él, no lo veían claro, y en junio de 2020 me llamaron para decirme que se iba a Fenerbahçe. Conseguí hablar con él durante dos horas, la primera media hora charlando de lo que había pasado con su no fichaje en el pasado. Me dijo que lo hablase con su agente, y en día y medio, al fin, lo cerramos".

Sarunas Jasikevicius en su regreso al Palau / Dani Barbeito

El contrato de Saras

"El contrato de Jasikevicius era alto, ganaba mucho dinero, pero no estaba fuera de mercado. El dinero hay que ponerlo en los entrenadores. ¿Fuera de mercado? Pero si ganó los ligas, dos Copas y se clasificó para tres Final Four consecutivas... Eso hay que pagarlo. El Barça es un transatlántico con jugadores acostumbrados a los mejores entrenadores, y tiene que haber un respeto de que el jugador respete al entrenador. Con Saras hablábamos 24 horas de baloncesto, para fichar a un jugador él hablaba con 10 personas y yo con otras 10 para conocer todo en profundidad. Podrá ser exigente y gritar, pero es muy cercano con los jugadores".

Una salida dolorosa

"Me dolió salir en marzo del Barça. Ese año se ganó Copa, ACB y llegamos a la Final Four. Desde entonces, es la mejor temporada con diferencia. Quizás pensaron que como me iban a echar en junio si ganábamos todos esos títulos. Me dolió el tiempo en el que se tomó la decisión, yo ya tenía asumido a final de temporada que no iba a seguir. También las formas, no me llamaron tampoco, entiendo que es normal porque les daría apuro. Disfruté mucho aquella etapa.