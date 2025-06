Myles Cale, primer fichaje del Barça de basket

Ya es oficial. El Barça de basket anunció el fichaje de Myles Cale, alero estadounidense de 26 años que llega procedente del Trento italiano. Firma hasta 2026 y llega para ocupar el puesto de un Justin Anderson que jugará la próxima temporada en Dubai.

"Es un sueño hecho realidad, estoy muy contento por la oportunidad que me da el Barça. Voy a intentar dar lo mejor cada vez que vista esta camiseta. Me gusta jugar en equipo, defender duro, tirar, abrir espacios en la pista... en definitiva, cualquier cosa que me pida el entrenador. Tengo confianza en mí mismo en que puedo hacer cualquier cosa, y estoy emocionado de poder jugar en el Palau ante la afición del Barça", explicó el jugador en unas declaraciones a los medios del club. "Mi objetivo es ganar el máximo número de partidos posibles en Liga Endesa y en Euroliga".

Sus números en Italia

Cale aterriza en la capital catalana en la que será su primera aventura tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga. En este último curso le avalan los 11,2 puntos y 3,6 rebotes de media firmados en la liga italiana, y los 10,7 tantos y 2,8 capturas cosechados en la Eurocup.

Llegó a Italia tras ir sumando pasos en una carrera que guarda relación con otros casos de jugadores estadounidenses que no logran hacerse un hueco en la NBA. Formado en la universidad de Seton Hall, tras no ser elegido en el draft de 2022, firmó con el equipo de los Charlotte Hornets en la G League (Greensboro Swarm), pese a que su aventura en la liga de desarrollo duró pocas semanas.

Myles Cales, durante su etapa en la universidad de Seton Hall / Instagram: @killem_myles

Desembarco en el baloncesto belga

Cale decidió cruzar el charco para desembarcar en el baloncesto europeo. Lo hizo en Bélgica, de la mano del Limburg United. Allí finalizó la campaña 22/23 y disputó la 23/24 antes de firmar por el Trento. En su segundo curso por tierras belgas, Cale firmó 16,5 puntos y 4,8 rebotes por partido en la liga.

En la competición europea quedó apeado en la fase de grupos, mientras que en la liga italiana, cayeron en los cuartos de final ante Olimpia Milano, en una serie que se llevaron los milaneses por 3-1, y en la que Cale fue protagonista en la victoria de Trento gracias a un triple inverosímil sobre la bocina.

Así juega Cale

Desconocido para el gran público, Cale es un perfil 'todoterreno' capaz de ser importante en ambos lados de la pista. Un jugador con puntos en sus manos, y con amenaza exterior, ya que en la 'Lega' ha tirado por encima del 44% de acierto desde más allá del 6,75. Un '3' atlético con buen físico y que garantiza energía en defensa, tal y como hacía su sucesor en el Barça, Anderson. Entre sus debilidades se encuentra la generación de juego desde el bote, y hay margen de crecimiento a la hora de cargar el rebote ofensivo.

Cale llega para ser una pieza importante para Joan Peñarroya en la posición de '3'. Allí compartirá minutos con Joel Parra, flamantemente renovado hasta 2028, y quedará por ver si con Álex Abrines, ya que el capitán azulgrana medita su futuro.