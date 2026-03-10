Myles Cale, aire fresco para el Barça de Xavi Pascual

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, dejó Lugo el pasado domingo muy satisfecho con la reacción de su equipo en la contundente victoria ante el Río Breogán (78-109) después de la mala racha re resultados en Euroliga y Copa del Rey, y también porque el estadounidense Miles Cale fue la gran figura blaugrana, habitualmente alejado de los focos.

El alero se convirtió en el máximo anotador del encuentro con 24 puntos, siendo además su mejor actuación ofensiva de la temporada. Unos números muy poco habituales de Cale, valorado especialmente por su faceta defensiva, aunque demostró que también es capaz de anotar si cuenta con la confianza del técnico para lanzar.

Y eso es lo que consiguió en su aportación en Lugo, ganarse unos buenos minutos, demostrando que el técnico no se equivocaba dándole el puesto de extracomunitario por encima de Miles Norris, que deberá esperar al menos en la Liga Endesa, a ocupar el puesto de su compañero.

El alero estadounidense jugó un partidazo ante el Río Breogán, en su mejor actuación de la temporada / FCB

Su mejor partido de la temporada

Cale, que promedia esta temporada 7,9 puntos y 2,1 rebotes en 20 minutos de juego en los 19 encuentros en los que ha participado, firmó su mejor encuentro de largo en la competición doméstica, con esos 24 puntos y 20 de valoración en 23 minutos de juego.

“Estoy muy contento porque es un chico muy trabajador y hoy ha tenido un buen partido”, dijo Pascual tras la victoria. “Ojalá esto le ayude para los siguientes partidos porque es un jugador que nos puede dar intensidad en los dos lados del campo y velocidad en la transición ofensiva, que es algo que también necesitamos”, apuntó el técnico.

El alero, muy buen defensor, también ha demostrado que tiene muy buena mano si cuenta con la confianza para lanzar / FCB

El alero de 1,98 fue autentico aire fresco para el conjunto azulgrana que necesita jugadores de su energía defensiva, pero también su acierto en ataque para librar esta parte final de la temporada donde se deciden los títulos más importantes. Y su voluntad es aportar al máximo, como ha tratado de hacer desde el inicio de la campaña, con más o menos suerte.

"Siempre preparado"

“La victoria ante el Río Breogán era importante y es el perfecto ejemplo de cómo podemos jugar y hemos de continuar así en las próximas semanas”, dijo el alero de recién cumplidos 27 años, que espera seguir entrando en la rotación de manera regular.

Pascual destacó la capacidad de trabajo del estadounidense, que no siempre recibe el foco de atención en el equipo / FCB

“Hay que estar siempre preparado para cuando te reclama el entrenador. Tuve mi oportunidad y di el máximo en la pista y espero poder seguir haciéndolo en los próximos encuentros”, comentó Cale, que sin duda aporta frescura a un Barça que nota el rigor de la temporada y que necesita de jugadores del banquillo para mantener sus esperanzas vivas en los títulos por disputar.