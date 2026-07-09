Los motivos que llevan al Barça a decantarse por Aleksander Sekulic

Todo apunta a que los caminos de Barça y Aleksander Sekulic se unirán, y que el técnico esloveno se convertirá en el nuevo entrenador del equipo azulgrana de baloncesto, tomando el relevo de Xavi Pascual. El destino es caprichoso, y ambos intercambiarán destinaciones: el de Gavà pondrá rumbo a Dubai, mientras que Sekulic aterrizará en el Palau tras haber levantado la Liga Adriática con el conjunto de Emiratos.

Los focos apuntaban hacia Vitoria, con el interés del Barça en Paolo Galbiati, actual entrenador de Baskonia. El club vasco tenía previsto desprenderse del italiano pese a haber ganado la Copa el pasado mes de febrero. De hecho, Velimir Perasovic estaba esperando en la banda, y días atrás se desvinculó del UNICS Kazan, su equipo estas últimas temporadas. Pero el interés del Barça en Galbiati cambió la situación por completo: de repente, Baskonia se encontró con un activo que le interesaba al conjunto catalán.

Paolo Galbiati, entrenador del Baskonia / ACB Photo - Emilio Cobos

Opción B activada tras la postura de Baskonia con Galbiati

Ahora bien, las altas pretensiones del club vitoriano para liberar a Galbiati, con una cláusula cercana al millón de euros, y la poca cintura para destensar la cuerda en una dura negociación, amenazaban con que el Barça activase un plan B. Y así ha sido. El interés por Sekulic, adelantado por el periodista Dani Aguilà de Rac1, subió un par de niveles después de que, tal y como informó 'SPORT' en las últimas horas, el entrenador serbio se reuniese con la cúpula de la sección. De hecho, se produjo también un primer contacto con Joan Laporta, y la buena sintonía reinó entre ambas partes. Solo un giro de guion podría hacer que Sekulic no acabase siendo el nuevo entrenador del Barça. Puede ser tarde si finalmente Baskonia baja sus pretensiones por Galbiati.

Si el Barça acaba cerrando a Sekulic, el conjunto azulgrana incorporará a un técnico de 48 años, con una trayectoria ya destacada a sus espaldas. La pasada temporada arrancó en el Zenit San Petersburgo, sustituyendo también a Xavi Pascual. Su aventura en el equipo ruso terminó a finales de enero de este año, y un par de meses después, asumió el banquillo de Dubai Basket, con el que finalmente terminó ganando la Liga Adriática batiendo en la final al Partizán de Joan Peñarroya. Sekulic llegaría libre al Barça, ya que su acuerdo con el club de Emiratos era hasta final de campaña.

Aleksander Sekulic, al frente de la selección de Eslovenia / EFE

Seleccionador de Eslovenia desde 2020

Un Sekulic con experiencia también como primer entrenador en equipos como el Lokomotiv Kuban o el Nymburk, pero que también es más conocido para el gran público por su trabajo al frente de la selección de Eslovenia. Con el combinado esloveno, Sekulic cosecha una cuarta posición en los Juegos Olímpicos de Tokyo, una sexta posición en el Eurobasket de 2022 y una séptima en la del año pasado, y otro séptimo lugar en el Mundial de 2023. Todo ello, con el liderazgo de un Luka Doncic al que le ha dado el timón de la selección, en la que la estrella de Los Angeles Lakers ha podido brillar.

Varios integrantes del círculo más cercano de Sekulic destacan que es un entrenador que escucha a sus jugadores y que la comunicación es fluida, si bien es exigente en pista y alza el tono cuando toca y no por costumbre. Un técnico que delega funciones en su staff dándoles protagonismo y que cuenta con la etiqueta de ser un muy buen gestor de grupo. A nivel de táctica, el esloveno cuenta con un gran nivel, aunque por trayectoria y por lo demostrado hasta el momento está algo por debajo de perfiles como los del propio Pascual o Sarunas Jasikevicius. Pero es ese perfil de entrenador que alterna unas determinadas reglas en pista con sus jugadores con libertad en algunas parcelas de juego, especialmente en ataque.

Aleksander Sekulic, seleccionador de Eslovenia / EFE

Un gran entrenador con un enorme valor humano

Coinciden además que, por la manera de ser y de trabajar del técnico, la situación que vive la sección estos últimos años no será un problema para él. De hecho, con Eslovenia está acostumbrado a situaciones que tienen a Doncic como protagonista, pero que se le 'permiten' al jugador por la magnitud del deportista. En Dubai, los dos meses que estuvo pudo levantar al equipo de la decepción de no lograr el pase al Play-In de la Euroliga, y potenció a todos los jugadores para terminar ganando la Liga Adriática. En lo que se refiere a nivel humano, no hay ninguna duda: la califican como un '10' como persona, respeta y entiende todas las funciones de los distintos trabajadores del club, ya sea a nivel de equipos o de selección.

Si acaba siendo Sekulic el entrenador del Barça, el esloveno se pondrá al frente de una plantilla que aspira a tener nueve caras nuevas respecto a la de la pasa campaña. En ella quedan perfiles como los de Kevin Punter, 'Toko' Shengelia o Joel Parra, que aspiran a ser los líderes del grupo la siguiente campaña, y que ansían cambiar el rumbo de una sección que acumula tres años sin títulos.