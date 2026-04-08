Baloncesto
Los motivos del hartazgo de un Xavi Pascual que no descarta su dimisión como entrenador del Barça
El técnico azulgrana dejó abierta la puerta a una posible salida a final de temporada pese a tener contrato con el club hasta 2028
La dura derrota que sufrió este pasado martes el Barça en la 36ª jornada de la Euroliga ante el Panathinaikos (79-93) vino acompañada de unas sinceras, pero preocupantes declaraciones de Xavi Pascual en referencia a su futuro y a una posible salida del conjunto catalán a final de temporada.
Pascual está igual que la plantilla a la que dirige: al límite. El desgaste de la campaña va haciendo mella en el día a día del equipo, y de aquel conjunto que maravilló en los primeros encuentros del de Gavà en el banquillo, queda una versión actual que ha perdido prácticamente todo su brillo y que se dedica a sobrevivir en pista pese a que todavía quedan dos meses de competición.
Regreso a casa acelerado
Ante Panathinaikos, Pascual no pudo contar con los lesionados Tomas Satoransky, Nico Laprovittola y Juan Núñez. Juani Marcos fue el único base puro del primer equipo, y Darío Brizuela y Kevin Punter fueron 'parches' en la dirección del juego. Una película que la afición azulgrana ya vivió el curso pasado y que vuelve a repetir en esta 25/26. Algunos de ellos, que se dieron cita en el Palau, no dudaron en regresar a sus hogares al final del tercer cuarto (49-80), tras sufrir la enésima cornada de estos últimos años.
Pascual, que no logró dar con la tecla para revertir el bajón que estaba sufriendo el equipo en pista, miraba hacia el banquillo y se encontraba con perfiles como el del joven Nikola Kusturica y el de un Youssoupha Fall con el que nunca ha tenido 'feeling' desde que comenzó su segunda etapa en el Barça. Además, jugadores como Darío Brizuela o Willy Hernangómez estuvieron lejos de su mejor nivel. A partir de ahí, un ejercicio de supervivencia, prácticamente por encima de poder plantar batalla ante un Panathinaikos que cuenta con uno de los mejores y más completos rosters del viejo continente.
Barça y PAO: la noche y el día
Ergin Ataman partió con Kendrick Nunn, Jerian Grant, Cedi Osman, Juancho Hernangómez y Mathias Lessort. Algunos de ellos son de los mejores jugadores en su posición de toda la Euroliga. Pero cuando el turco miraba hacia el banco, se encontraba a Kostas Sloukas, T.J. Shorts, Dinos Mitoglou, Kenneth Faried o a Nigel Hayes-Davis, estos dos últimos llegados con la temporada en marcha. Cinco perfiles que serían titulares en el 90% de los equipos que integran la competición. Y esa es la dura realidad que le toca vivir a Pascual en su segunda etapa en el Barça. Un entrenador de su categoría, que sin ir más lejos ocupó el banquillo de Panathinaikos entre 2016 y 2018, y que ve como el inmovilismo del club con la sección de baloncesto se viene acrecentando estos últimos años, y que dicha inacción le toca palparla en sus propias carnes.
El técnico catalán se decantó por regresar al Barça en un ejercicio de amor y confianza por el club que le catapultó hacia la élite y con el que tocó el cielo en París hace ya más de tres lustros. Pero en 2026, la situación es totalmente distinta a la de hace algo más de 15 años. El grifo para acometer fichajes ha estado cerrado desde el primer momento. Pascual meneó el roster y logró en sus primeras semanas lo que nadie había conseguido con Willy Hernangómez estos últimos años. Recuperó para la causa a Miles Norris, convirtiéndolo en un jugador útil para la plantilla. Pero a cambio de eso, Pascual no ha obtenido nada en el corto plazo. Ni un solo fichaje. Rumores y rumores de nombres de cara a la plantilla de la próxima temporada, a la que 'XP' podría no dirigir.
Posible dimisión de Pascual a final de temporada
"Me siento el máximo responsable del ridículo que hemos hecho. Soy el máximo responsable, llegaremos a dónde llegaremos, cuando termine la temporada ya hablaremos, explicaremos muchas cosas y hablaremos de todo. Ahora intentaré tener la máxima calma posible, tenemos que estar todos unidos y cuando termine la temporada tendremos tiempo para hablar, para valorar, veremos donde tenemos que estar y si estaremos. Repreguntado por la cuestión, Pascual se reafirmó: "He dicho exactamente lo que quería decir", dejando la puerta abierta a una posible dimisión cuando termine el curso", comentó tras la derrota ante el conjunto griego.
Y a dos jornadas para terminar la temporada regular de la Euroliga, y con el riesgo serio de caer incluso de las posiciones de Play-In, el futuro del Barça de basket se tambalea ante la posible dimisión de Pascual. Las fricciones y el desgaste del entrenador con el club han ido llegando antes de lo pensado tal y como ha ido manifestando el entrenador en sus comparecencias ante los medios. Ahora, ya ni duda en verbalizar el poder abandonar el club cuando finalice el curso.
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