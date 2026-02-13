Los motivos del creciente malestar de Xavi Pascual en el Barça

El Barça no pasa por su mejor momento a menos de una semana para que arranque su participación en la Copa del Rey. El conjunto azulgrana perdió el pasado jueves ante París por 74-85 en una mala noche desde la línea exterior (5/32 en triples) y la constatación de que el equipo no llega en el mejor estado de forma a la disputa del primer título de 2026.

Al Barça le faltó acierto ante el conjunto parisino, perdonando canastas prácticamente imposibles de fallar o triples abiertos muy favorables que, semanas atrás, eran sinónimo de canasta. Un síntoma inequívoco de que las piernas de los jugadores azulgranas llevan más kilometraje del deseado, en una situación que se agudizará más los próximos días con el último partido de Liga Endesa previo a la Copa de este domingo (17h CET) ante Baxi Manresa, y ojalá, con tres partidos en tres días en el Roig Arena.

Al cuadro azulgrana se le está haciendo largo el camino hacia la Copa, lastrado por unas lesiones que no dan tregua. A día de hoy, Xavi Pascual no sabe si podrá contar con su base (Satoransky), escolta (Punter) y pívot (Vesely) titulares para el torneo, en una situación que preocupa mucho al técnico azulgrana.

Jan Vesely, en el partido de Euroliga ante París / FCB

No llegarán fichajes

El discurso de Pascual en sus últimas intervenciones ante los medios ha ido subiendo de tono al tratar la actualidad del equipo. El inmovilismo del club para dar luz verde a un posible fichaje para la sección de baloncesto ha ido causando cierto malestar y frustración, y el entrenador del Barça no espera novedades en ese sentido. "Misma respuesta que el otro día, pero al cuadrado", comentó en la previa ante París.

Xavi Pascual, dando órdenes a sus jugadores en el partido ante París / EFE

Las lesiones están siendo un dolor de cabeza, y más allá de las bajas en los partidos, las ausencias están siendo fatales para los entrenamientos y el correcto desarrollo del juego del equipo. Hubo dos frases lapidarias tras la derrota ante los parisinos: "Está todo destrozado desde hace tiempo y vamos sobreviviendo como podemos", y "No hay nada que hacer, no podemos trabajar, no podemos crecer, tenemos lo que tenemos y hay que intentar que los jugadores que tenemos lo hagan bien", si bien es cierto que Pascual elogió el esfuerzo llevado a cabo por sus jugadores pese a todas las adversidades.

Las claves del descontento de Pascual

Ante las lesiones y la ausencia de fichajes, un tercer factor a tener en cuenta como es el lograr el mejor rendimiento de los jugadores, especialmente de los más importantes del equipo. "Tenemos lo que tenemos y con tres titulares lesionados, los que juegan tienen que estar perfectos y hemos tenido a jugadores muy importantes que no han estado bien".

Xavi Pascual, en el partido de Euroliga ante Fenerbahçe / EFE

Contra París, Will Clyburn firmó nueve puntos, siete de ellos desde la línea de personal tras un 1/9 en tiros de campo. Miles Norris (0/4), Darío Brizuela (2/8) y Nico Laprovittola (2/9) no vivieron su mejor noche desde el triple, y Willy Hernangómez (7) y Joel Parra (3) no tuvieron mucho acierto con la canasta.

Pascual y su staff seguirán removiendo y agitando al roster disponible para poder contar con la mejor versión posible del equipo. El técnico de Gavà revivió a un equipo que andaba errante entre la irregularidad y la poca solidez. Pero los milagros, en caso de existir, no son eternos, y la sensación de que el club le ha fallado con un incomprensible inmovilismo para reforzar el equipo para esta campaña es más que evidente.