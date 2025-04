El motivo de la resurrección de Joel Parra: "He perdido 14 kilos"

El Barça dio este martes un paso al frente en la Euroliga con una trabajada victoria ante el Fenerbahçe a domicilio. Después de ir a remolque durante los dos primeros cuartos, el conjunto de Joan Peñarroya resucitó tras el descanso y liderado por un excelso Joel Parra firmó un triunfo clave para su continuidad en la Euroliga.

El alero azulgrana, qie hasta el último parcial solo había anotado cuatro puntos, despertó de la mejor manera en el tramo final y anotó once puntos en los últimos diez minutos. Acabó con 15 puntos, a cinco de su mejor anotación en la competición europea, y superando sus registros en cuanto a rebotes (12), robos (3), tiros de dos puntos anotados (7), rebotes ofensivos (5) y defensivos (7) y valoración (26). Sus anteriores marcas estaban en siete rebotes, conseguidos este año en el duelo del pasado 27 de marzo contra el Armani Milan, y el 23 de valoración del pasado 27 de febrero contra el Real Madrid. Para redondear la noche, Parra firmó su primer doble-doble en la máxima competición continental.

Más allá de los números, Parra ejerció de líder y tiró del equipo cuando más se le necesitaba. Sirvió de revulsivo y su actuación llevó al Barça a una victoria que era necesaria para seguir aspirando al play-in sin necesidad de esperar carambolas. El acceso no está aún sellado de forma matemática pero tras el triunfo en Estambul está más cerca.

El joven alero azulgrana se ha convertido esta temporada en una pieza decisiva para un Barça lastrado por las múltiples lesiones y con una plantilla corta. Peñarroya se ha apoyado en el barcelonés para cubrir diferentes posiciones y ha rendido de la mejor manera respondiendo a la confianza depositada en él.

Punto de inflexión

Un éxito que viene dado por el proceso de transformación que Parra ha realizado durante los últimos meses y que arrancó al ser descartado para disputar los Juegos Olímpicos de París con la 'Familia'. Ese fue el punto de inflexión para que el jugador iniciara un cambio que ha mejorado su forma física y de paso, su juego. "Quedarme fuera de la selección fue la hostia final, el punto de inflexión", explicó el jugador en una entrevista reciente.

Tras conversar con el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, Parra se dio cuenta que debía modificar sus hábitos porque estos no le iban a servir para afrontar con garantías la exigencia de competir con el Barça. "Al terminar el año, vi que si quería seguir aquí y ser importante, tenía que hacer un cambio, sobre todo en el físico, que es donde más sufría", comentaba.

Peñarroya le dio el empujón definitivo. "Me reuní dos veces con Joan cuando estaba aquí trabajando en verano y me dijo que si estaba físicamente bien, me daría mucha confianza porque yo era un jugador que le gustaba por el impacto que tenía mi energía en la pista", explicaba Parra en una entrevista reciente.

Joel Parra, durante un entrenamiento en el Palau / Javi Ferrándiz

Cambio de hábitos

Y ahí empezó todo. Durante el verano el jugador perdió hasta doce kilos que se convirtieron en 15 durante el inicio de temporada tras un intenso trabajo apoyado por su preparador físico, Pau Vaccaro. El primer punto pasaba por reducir la grasa corporal y modificar la alimentación. Para ello Parra contrató al chef Oriol Domènech, conocido en el Barça por haber trabajado en la nutrición de Pau Gasol y Nikola Mirotic. "Joel es uno de los deportistas más trabajadores que he conocido y no comía demasiado mal, pero no sabía distribuir las horas y las cantidades de las comidas, la hidratación, la suplementación… No lo había necesitado hasta ahora, que entendió que o mejoraba esto o con su talento y su capacidad física no le daba", explicó Vaccaro en declaraciones a 'EFE'.

“Es que se lo toma muy a rajatabla. A los partidos se lleva su tupper con fresas, piñas, dátiles… Antioxidantes y, de paso, saca los azúcares de manera natural”, revela una fuente del vestuario a El País.

En paralelo comenzó el trabajo en el gimnasio. Dos horas matinales diarias con un día de descanso y dos sesiones extra semanales, además de paseos en bici y partidas de pádel en los ratos libres. Un cóctel combinado con una dieta pormenorizada y más horas de sueño, que obró la transformación y dio paso a un nuevo Joel Parra más ligero y enérgico. "Mi juego se basa mucho en la energía y el año pasado sabía que si hacía dos esfuerzos seguidos, al tercero me costaría mucho. Ahora puedo aguantar diez minutos seguidos al cien por cien, mi nivel físico es muy alto", explicaba en su día. La muestra, sin ir más lejos, fue el partido de este martes contra el Fenerbahce, en la que estuvo sobre el parquet más de diez minutos seguidos en el tramo final, sin muestras de cansacio.

"He perdido 14 kilos. No estaba en el peso ideal. Había muchas situaciones donde no llegaba. Sigo siendo el mismo Joel con esta energía. Al final lo hablé con mi gente que si hacía este cambio físico tenía mucho que ganar. Me siento muy cómodo. Estoy en este proceso", comentaba recientemente Parra a Cope.

El proceso no ha terminado todavía y según explicó su preparador, el plan es "ponerle a una persona para hacer pilates uno o dos días a la semana para mejorar la movilidad", aunque eso será más adelante, porque el siguiente paso vendrá este verano, con el jugador centrado en ganar masa muscular.