Moses Wright ya se siente blaugrana

El pívot estadounidense Moses Wright confirmó este domingo que abandonará al Zalgiris Kaunas para convertirse en jugador del Barça la próxima temporada. Ahora falta que el conjunto azulgrana haga oficial su llegada después de varios meses en que la negociación ya estaba cerrada. El jugador de 27 años lo aseguró en una entrevista en la cadena de televisión griega Cosmote TV, en el marco del mayor evento de baloncesto 3×3 del país helénico.

El pívot estadounidense viene de una excelente temporada con el Žalgiris Kaunas, promediando 13,2 puntos y 6,5 rebotes en 42 partidos de la Euroliga, ayudando al club lituano a alcanzar los playoffs y convertirse en uno de los pívots más fiables de la Euroliga, sin duda un gran fichaje para el Barça.

Precisamente su visita a Grecia había suscitado mucho revuelo, y generado varios rumores sobre una posible incorporación a cualquiera de los dos clubs grandes de la capital: el vigente camión de la Euroliga, el Olympiacos, donde ya militó el curso 2024-25, o el Panathinaikos que vuelve a reforzarse tras el regreso de Zeljko Obradovic al banquillo heleno.

Moses Wright, en el Fenerbahçe - Zalgiris de la pasada jornada de Euroliga / Euroleague

"Me voy al Barça"

Wright, sin embargo, quiso cortar todas especulaciones revelando el acuerdo con el Barça: "Seré en la Liga española la próxima temporada", aseguró con una amplia sonrisa. El pívot, que negocia su nacionalización para no ocupar plaza de extracomunitario, ha definido al conjunto azulgrana como "un gran equipo, un gran club, con un buen entrenador y buenos jugadores" y se ha "emocionado" de jugar en una "gran ciudad" como Barcelona.

El que será nuevo jugador del Barça en breve, también comentó algunos movimientos que llegarán en los próximos días, y uno de ellos, no será para compartir vestuario con Mike James, que finalmente no vendrá a Barcelona. Aunque la pretemporada acaba de empezar, ya se han producido algunos movimientos importantes en el mercado y el pívot de 27 años eligió a su favorito.

“Sylvain Francisco al ASVEL. Tony Parker también está allí. Es un gran fichaje para él. Le irá genial como base. ¿Quién más? Mike (James) a Dubái. Lo vi y me emocionó la idea de jugar con él, pero parece que no podrá ser. Armoni Brooks también al ASVEL”, concluyó Moses Wright que en breve estará en Barcelona para la presentación.