Morabanc Andorra - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 34 de la Liga Endesa

Morabanc Andorra y Barça se dan cita este viernes 29 de mayo para disputar la 34ª jornada de la Liga Endesa. A falta de un partido para el final de la temporada regular, dos en caso del equipo azulgrana, ambos equipos llegan con todo por decidirse, uno en busca de la permanencia y el otro para intentar alcanzar la segunda plaza de la clasificación.

Será un partido especial para el FC Barcelona, que ha conocido en las últimas horas la marcha de su entrenador Xavi Pascual para la próxima temporada. El técnico pondrá fin a su efímera segunda etapa en el conjunto azulgrana, aunque quiere hacerlo a lo grande y con el título de la Liga Endesa bajo el brazo.

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Al Barça todavía le quedan dos partidos por delante. El primero será este viernes contra el Andorra; el segundo, contra el Valencia Basket este domingo en el Palau. Si el equipo azulgrana quiere ser segundo, deberá ganar ambos partidos que le quedan por delante y esperar un tropiezo de UCAM Murcia contra Hiopos Lleida. De lo contrario, una derrota podría hacerles bajar hasta la sexta posición, algo dramático para un conjunto que busca ir a la fase final como cabeza de serie.

Se enfrentarán este viernes a un Andorra que llega con todos sus jugadores disponibles y con la misión de ganar para asegurar la permanencia. Si no ganan, deberán esperar a que o Dreamland Gran Canaria o Casademont tropiecen para no caer a Primera FEB la próxma temporada.

A qué hora juega el Barça contra el Andorra de Liga Endesa

El partido entre Andorra MoraBanc y Barça de la 34ª jornada de la Liga Endesa se disputará en el Pavelló Toni Martí este viernes 29 de mayo a las 20:30 horas (CEST).

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