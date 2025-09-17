DIRECTO
Baloncesto
Morabanc Andorra - Barça, en directo: la Lliga Catalana de baloncesto, en vivo
El conjunto azulgrana debuta en el torneo midiéndose al cuadro del Principado
Sergi Bescós I Lázaro
Morabanc Andorra y Barça se enfrentan en la primera jornada de la Lliga Catalana de baloncesto.
Q2 Min 0 (34-43) Media parte
Habla Willy al descanso del partido.
''Partido duro desde el principio, tendremos que luchas mucho para ganar''
''Tenemos que controlar nuestras pérdidas''
Q2 Min 0 (36-46)
¡Final del 2Q! Nos vamos al descanso.
Q2 Min 1 (36-45)
Parcial de 16 a 23 en este cuarto para el Barça.
Q2 Min 1 (34-43)
7 de 7 en tiros interiores para el Barça en este segundo cuarto.
Q2 Min 2 (34-43)
Peñarrolla planteando un equipo muy alto en pista. Estamos viendo mucha versatilidad del míster culé al ser capaz de plantear equipos altos, bajos o rápidos en un mismo partido.
Q2 Min 2 (34-41)
Triplazo de Sato para darle algo de aire al Barça que le estaba costando superar la defensa de Andorra.
Q2 Min 2 (34-38)
Está defendiendo muy bien el equipo de Joan Plaza, En ataque Bassas dirigiendo al equipo y Evans materializando los puntos.
Q2 Min 2 (34-38)
Peñarrolla pide a sus jugadores que controlen a los tiradores. Evans acaparando mucha atención en el tiempo muerto pedido por el Barça.
Q2 Min 3 (29-38)
Evans que sigue muy entonado. 14 puntos ya en el partido.
Q2 Min 4 (29-38)
Tremenda secuencia de juego ofensivo. Primero con un gran triple de Kuric y después la respuesta de Norris para el Barça.
