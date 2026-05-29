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Morabanc Andorra - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Morabanc Andorra y Barça se enfrentan en el Toni Martí en la 34ª jornada de la Liga Endesa
Miquel Roca
Morabanc Andorra y Barça se enfrentan en el Toni Martí en la 34ª jornada de la Liga Endesa.
PROLEGÓMENOS
Cinco minutos escasos para que arranque el partido en el pabellón Toni Martí, donde se procede ya a la presentación de ambos equipos. Gran ambiente en las gradas de la Bombonera andorrana para este partido que marca el devenir de su equipo, pero en el que el Barça también necesita la victoria para no perder el factor cancha en la serie de cuartos de final.
LAS CUENTAS ANDORRANAS
El objetivo del Morabanc Andorra de seguir una temporada más en la ACB tiene dos caminos posibles. Si gana al Barça, estará matemáticamente salvado sin necesidad de ver otros marcadores. Si pierde ante los blaugranas, los del Principado también se salvan si Casademont Zaragoza y Dreamland Gran Canaria no ganan ambos, una derrota de uno de ellos basta a los de Tabak para lograr su propósito aun con derrota propia.
OBJETIVOS DISTINTOS
El pavelló Toni Martí de Andorra es el escenario de un partido de objetivos bien diferentes. El Barça se juega la mejor posición posible en los play-offs que arrancarán la próxima semana, y tendrá garantizado el segundo o tercer puesto de la liga regular en caso de ganar los dos partidos que le restan.
Siendo importante para el Barça, todavía mucho más trascendente es el partido para el Morabanc Andorra. Para los de Zan Tabak sí es el último partido de la temporada y se juega ni más ni menos que su continuidad en la Liga Endesa.
A LAS 20.30 H
¡Muy buenas tardes!
Bienvenid@s a la narración en directo del Morabanc Andorra-Barça de la Liga Endesa. Última jornada de la fase regular, aunque para los de Xavi Pascual todavía quedará pendiente un partido, el que el domingo les medirá al Valencia Basket en el Palau Blaugrana.
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