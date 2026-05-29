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Morabanc Andorra - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Morabanc Andorra y Barça se enfrentan en el Toni Martí en la 34ª jornada de la Liga Endesa

Andorra y Barça se enfrentan en la jornada 34 de la Liga Endesa

Andorra y Barça se enfrentan en la jornada 34 de la Liga Endesa / ACB Photo - Víctor Salgado

Miquel Roca

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