Morabanc Andorra - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

OBJETIVOS DISTINTOS

El pavelló Toni Martí de Andorra es el escenario de un partido de objetivos bien diferentes. El Barça se juega la mejor posición posible en los play-offs que arrancarán la próxima semana, y tendrá garantizado el segundo o tercer puesto de la liga regular en caso de ganar los dos partidos que le restan.

Siendo importante para el Barça, todavía mucho más trascendente es el partido para el Morabanc Andorra. Para los de Zan Tabak sí es el último partido de la temporada y se juega ni más ni menos que su continuidad en la Liga Endesa.