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Baloncesto
Morabanc Andorra - Barça, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo
El conjunto de Aleksander Sekulic disputa el primer partido con el renovado proyecto azulgrana
Miquel Roca
Morabanc Andorra y Barça se enfrentan en Encamp en un partido amistoso de pretemporada.
BAR-AND 28-26 | 2C
Un mate de Josh Nebo quita el tapón que parecía tener la canasta andorrana en los últimos ataques de los de Sekulic. Réplica inmediata de Kuric con una penetración lateral.
BAR-AND 26-24 | 2C
Cierto atasco en el ataque del Barça. El Andorra ha tenido ya la opción de ponerse por delante, pero el triple de Owen Aquino no ha entrado.
BAR-AND 26-24 | 2C
El incombustible Kyle Kuric sigue haciendo de las suyas. Un 2+1 a los 10 segundos de iniciarse el cuarto acercan a los de Tabak a tan solo dos puntos.
BAR-AND 26-21 | 2C
En marcha ya el segundo cuarto en Encamp. En el primero el Barça ha estado más fluido en los cinco minutos iniciales que en los cinco siguientes, cuando la defensa andorrana ha cerrado más los pasillos y ha estado más encima de los tiradores exteriores.
BAR-AND 26-21 | FINAL 1C
No falla desde la línea de tiros libres James Akinjo, el nuevo base americano del Morabanc Andorra.
El triple de Agustín Ubal no entra y la bocina del primer cuarto suena con 26-21 en el luminoso del pavelló d'Encamp.
BAR-AND 26-19 | 1C
Buen ritmo anotador del Barça en este primer cuarto, pero no se queda muy atrás un Morabanc Andorra que, sin tanta fluidez pero luchando por segundas opciones en el rebote, se mantiene cerca en el marcador.
Falla dos tiros libres Juan Núñez y los del Principado pueden acercarse más.
BAR-AND 26-18 | 1C
Pide tiempo muerto Zan Tabak, que sigue al frente del Morabanc Andorra tras coger el equipo a mitad de la temporada tras la destitución de Joan Plaza y conducirlo a la permanencia, amarrada en la última jornada pese a perder en casa precisamente ante el Barça.
BAR-AND 23-13 | 1C
La dirección del Barça en pista la lleva ahora Juan Núñez, que si bien es de los cuatro únicos jugadores que siguen de la temporada pasada casi se puede considerar otro refuerzo, tras estar en el dique seco por las lesiones buena parte de la anterior.
BAR-AND 21-11 | 1C
Primera canasta, y es un triple, de una de las caras nuevas más destacadas de este Barça, el alero estadounidense Tyrese Martin. Llega de los Sixers y ha manifestado su intención de ser el principal referente en el liderato del equipo.
BAR-AND 18-11 | 1C
La segunda canasta de Nkamhoua y un tiro libre de Balcerowski, que se deja otro por el camino, elevan la diferencia blaugrana hasta el +7
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