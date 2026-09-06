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Morabanc Andorra - Barça, en directo hoy: partido amistoso de pretemporada, en vivo

El conjunto de Aleksander Sekulic disputa el primer partido con el renovado proyecto azulgrana

Joel Parra y Darío Brizuela charlan con Aleksander Sekulic durante un entrenamiento del Barça

Joel Parra y Darío Brizuela charlan con Aleksander Sekulic durante un entrenamiento del Barça / FCB

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Miquel Roca

Barcelona

Morabanc Andorra y Barça se enfrentan en Encamp en un partido amistoso de pretemporada.

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