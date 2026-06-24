Montero y Taylor inundan el Palau de 'taronja' y el Barça sigue instalado en el blanco

Lo que no puede ser no puede ser y, además, es imposible. El Valencia Basket impuso su superioridad este miércoles para reinar por 84-108 en el Palau en el cuarto partido de la final y alzó la segunda Liga Endesa de su historia, ocho años después de la primera. Y en las dos con un genio llamado Pedro Martínez y dos jugadores que brillaron por encima del resto en un gran nivel colectivo: el estadounidense Kameron Taylor y el dominicano Jean Montero.

Barça - Valencia Basket (baloncesto, Liga Endesa), 24/06/2026 LIGA ENDESA BAR 84 108 VAL Alineaciones BARÇA, 84 (23+12+29+20): Tomas Satoransky (3), Kevin Punter (26), Will Clyburn (6), Tornike Shengelia (15), Jann Vesely (12) -cinco inicial-, Nico Laprovittola (10), Myles Cale, Willy Hernangómez, Joel Parra (10) y Darío Brizuela (2). VALENCIA BASKET, 108 (26+21+35+26): Brancou Badio (6), Jean Montero (23), Kameron Taylor (21), Braxton Key (12), Neal Sako (5) -cinco inicial-, Sergio de Larrea (4), Matt Costello (3), Jaime Pradilla (6), Álvaro Cárdenas (7), Omari Moore (19) y Nate Reuvers (2).

El partido desnudó la planificación de plantilla de ambos equipos, para escarnio de la azulgrana y para regocijo de la visitante. Xavi Pascual se despide sin títulos, pero con el reconocimiento de la afición. Su gesto de cambiar al final a Jan Vesely, a Nico Laprovittola y a Tomas Satoransky en su despedida del Palau. Con Willy no lo hizo. Sabia decisión.

Los locales dieron la cara en el primer cuarto, pero no consiguieron controlar el ritmo infernal que imponen los 'taronges' y que ha ido a más a medida que avanzaba la temporada. Los visitantes tomaron un 0-5 inicial con una canasta tras robo de Montero y un 'dos más uno' de Sako, a lo que respondieron los azulgranas con dos triples de Punter y uno de Shengelia (9-5).

Punter y Vesely tratan de frenar a 'Papi' Badio / VALENTÍ ENRICH

Pedro Martínez ya había realizado cinco cambios y Xavi Pascual seguía con sus cinco titulares. Punter quería demostrarse algo y fue el de las mejores ocasiones, con un festival anotador que mantenía a flote a los suyos (20-22, min. 8:14). Sin embargo, la defensa 'en caja' no lograba frenar el ímpetu ofensivo 'taronja' y el primer cuarto se cerró con 23-26.

Willy Hernangómez salió en la última jugada del primer cuarto y se retiró tres minutos después sin hacer absolutamente nada. Pitada importante la que se llevó. Será la última. ¡Vaya fichaje! Y de eso no tienen la culpa Roger Grimau, Joan Peñarroya ni Xavi Pascual. Cinco puntos de Lapro empataron el partido en el principio del fin (28-28, min. 12:40).

Mucho más fresco, el Valencia Basket impuso su mejor baloncesto y su mayor abanico de opciones para endosar un doloroso 0-12 al ritmo del eléctrico Cárdenas, otro 'cupo' que marca diferencias (30-43, min. 17:22). De todas formas, el protagonista estaba siendo Kameron Taylor, un jugador descomunal al que todavía echan de menos en Unicaja.

Will Clyburn no tuvo su mejor noche / VALENTÍ ENRICH

El estadounidense se fue al descanso con 10 puntos y +14, tan solo por detrás de un Punter que desapareció en el segundo cuarto con cero puntos y -12 (hizo 12 en el primer cuarto). Clyburn ilusionó con un triple antes del intermedio, pero el marcador (35-47) y las sensaciones no eran las mejores mientras la fiesta 'taronja' crecía en la zona alta de la tribuna de Arístides Maillol.

¿Quieren más datos? Seis puntos locales en la 'pintura' por 22 en los visitantes, ocho pérdidas a dos o un tremendo 30-54 en valoración. Un equipo estaba jugando al pase y al galope, mientras que el otro lo hacía al trote y al bote. Y claro, cuando el juego es combinativo y hay tanto talento con Pedro Martínez al frente, el 35-47 parecía hasta corto.

El regreso del partido intensificó las dinámicas, con un triple de Montero y una canasta de 'Kam' Taylor (37-54). El inicio del 'show' del dominicano estiró el chicle hasta el +18 (44-62). La casta de Shengelia y de Vesely mantuvo el partido vivo y tres triples seguidos de Punter hicieron soñar otra vez al Palau con el 55-64 (min. 25:53).

Kevin Punter fue el principal estilete azulgrana en ataque / VALENTÍ ENRICH

El Barça había olvidado el bote y encontraba más tiros liberados, pero los 'taronges' lograron frenar la remontada y empezaron a celebrar su segunda Liga Endesa con sendos triples de un desatado Montero y de Key (¡menudo fichaje con el curso empezado! El 64-79 a 34.3 del final del tercer cuarto lo ponía todo cuesta arriba. El triple de Omari Moore, aún más (64-82).

No es excusa, pero el arbitraje también era de armas tomar y Xavi Pascual llevaba tiempo buscando la técnica. Montero se retiró con 19 puntos entre gritos de "¡MVP!" de la afición visitante y la diferencia superó las dos decenas de puntos (67-88). Y como el Barça parece jugar mejor cuando peor lo tiene, un triple de Punter y cinco puntos de Parra la redujeron a 14 (74-88, min. 34:16).

Evidentemente fue un espejismo que desvanecieron en triple lateral de Moore y una canasta tras robo de Montero (74-93 a 5:15 del final). Tan solo quedaba esperar al resultado final. 84-108. 24 puntos de diferencia. ¿Hace falta decir más? Enhorabuena al Valencia Basket, merecidísimo campeón de liga, a su presidente Juan Roig, a Pedro Martínez y a toda la plantilla.