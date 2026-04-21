Baloncesto
El Mónaco, rival del Barça en la final del Play-In de la Euroliga 2025-26
El conjunto azulgrana buscará lograr el último billete para el playoff el próximo viernes
Así queda el cuadro de los playoffs de la Euroliga 2025-26 con Barça, Real Madrid y Valencia Basket
El FC Barcelona sigue con vida en la Euroliga y el viernes sabrá si se mete, definitivamente, en los playoffs si consigue vencer al Mónaco en su pista.
El conjunto azulgrana terminó la fase regular de la competición europea en la novena plaza, algo que le hizo disputar el Play-In, instaurado en el torneo desde la pasada temporada.
Al acabar en el noveno lugar, el conjunto azulgrana se aseguró disputar el primer partido del Play-In ante su afición, un Palau Blaugrana que registró una gran entrada en el partido ante el Estrella Roja.
El conjunto serbio, décimo clasificado, no fue rival para los de Xavi Pascual y el duelo acabó con un contundente triunfo blaugrana (80-72) gracias a los 22 puntos de Clyburn y también a los 22 de Punter.
En el otro partido del play-in este martes, el Panathinaikos griego pasó por encima del Mónaco (87-79) tras una gran actuación de T.J. Shorts (21 puntos) y Kenneth Faried (13 puntos). De nada valieron los 25 puntos de Mike James. El conjunto griego asegura su plaza y se cita con Valencia Basket en la fase final.
¿Cuándo se juega el Mónaco - Barça y horario del partido?
Al haber finalizado en novena posición la fase regular y tras derrotar al Estrella Roja en el Palau, el Barça tendrá que jugar y ganar otro partido más si quiere estar en el playoff de la Euroliga.
Dicho encuentro por la última plaza enfrentará a Barça y Mónaco este próximo viernes 24 de abril a partir de las 19:30 horas (CEST).
Lo que sí es seguro ya es que el conjunto de Xavi Pascual ejercerá de visitante en un partido que tendrá lugar en el Salle Gaston Medecin.
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