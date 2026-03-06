El Mónaco oficializa la salida de Yoan Makoundou, pretendido el pasado verano por el Barça

El pasado verano, y tras tener bajo contrato a Jan Vesely y a Willy Hernangómez, el Barça decidió mirar hacia Mónaco para reforzar el juego interior del equipo y dotar a Joan Peñarroya de un '5' distinto, tras el rendimiento mostrado por Youssoupha Fall.

El nombre en el que la secretaría técnica azulgrana centró todos sus esfuerzos fue en el del galo Yoan Makoundou, que había jugado en la 24/25 cedido en las filas del Turk Telekom. Tras promediar 11,2 puntos y 4,9 rebotes por partido en la Eurocup, su perfil llamó la atención de un Barça que suspiraba por darle mayor versatilidad a la posición de '5'.

Makoundou tenía un año más de contrato firmado con el conjunto monegasco, pero todo indicaba que el equipo de Vassilis Spanoulius no pondría excesivos impedimentos en abrirle la puerta de salida. Con prácticamente todo acordado con el jugador, Mónaco cambió de rumbo tras vivir salidas de peso en su juego interior, como la de un Mam Jaiteh que se unió al Dubai Basket.

Yoan Makoundou, en el día de su reaparición con el Mónaco / Twitter: @ASMonaco_Basket

Llegada frustrada a Barcelona

De repente, Spanoulis necesitaba a un perfil como el de Makoundou, y al Barça se le cayó la principal opción que contemplaba para reforzar su juego interior, algo que propició la inesperada renovación de Fall, al que el club ya había despedido a través de un comunicado.

Pero lo cierto es que, tras las llegadas al Principado de jugadores como Nikola Mirotic o Kevarrius Hayes, Makoundou ha contado con un protagonismo mínimo. Una situación, además, acrecentada por unos problemas físicos que le han mantenido varias semanas alejado de las pistas. En las últimas semanas, la posibilidad de que ambas partes rompiesen su vinculación había ido ganando peso.

Nikola Mirotic es una de las nuevas estrellas del Mónaco / Twitter: @ASMonaco_Basket

Su salida, un secreto a voces

De hecho, a mediados de febrero, Spanoulis explicó ante los medios que ya no contaba con él por "motivos personales", así que era cuestión de tiempo que se oficializase su salida de Mónaco. Y tal cosa ha ocurrido en las últimas horas. A través de sus redes sociales, el club ha comunicado que "ambas partes han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato", más allá de "desearle al jugador lo mejor para el resto de su carrera".

En términos estadísticos, Makoundou se marcha de Mónaco tras haber jugado esta temporada únicamente cinco partidos de Euroliga con menos de 38 minutos totales, mientras que en la Liga Francesa ha disputado nueve partidos con unas medias de 8,4 puntos y 3,1 rebotes por duelo.

Makoundou no podrá terminar la temporada en ningún equipo Euroliga, ya que el plazo para inscribir jugadores expiró a finales de febrero. En clave Barça, Xavi Pascual aseguró que no se acometerían nuevos fichajes para la presente temporada, así que hay que descartar a Makoundou como un posible refuerzo que ayude al equipo azulgrana en lo que resta de Liga Endesa.