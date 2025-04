Mónaco frustra a un Barça desdibujado

El Barça cayó derrotado con rotundidad ante Mónaco (97-80) en el primer partido del playoff de la Euroliga, en un duelo en el que el conjunto de Joan Peñarroya ofreció una mala imagen, claramente superados a nivel físico por el cuadro monegasco. Una derrota preocupante que obliga a una reacción del equipo el próximo viernes para tratar de traer la eliminatoria igualada a casa. Youssoupha Fall fue el mejor jugador azulgrana gracias a sus 13 puntos y 14 rebotes, mientras que en Mónaco, Daniel Theis y Mike James alcanzaron los 22 tantos, mientras que Elie Okobo aportó 19.

Mónaco - Barça (baloncesto, Euroliga), 23/04/2025 EUROLIGA MON 97 80 FCB Alineaciones MÓNACO, 97 (21+23+32+21): James (22), Okobo (19), Blossomgame (3), Diallo (3), Theis (22) -cinco inicial- Strazel (13), Loyd (1), Jaiteh (10), Tarpey (4) y Cornelie (-). BARÇA, 80 (25+17+17+21): Satoransky (2), Punter (16), Anderson (5), Parker (7), Fall (13) -cinco inicial-, Vesely (8), Brizuela (13), Parra (5), Abrines (5), Willy Hernangómez (3), Villar (1) y Grujicic (2).

El equipo azulgrana contó en el inicio con la espectacular inspiración de Kevin Punter desde la línea del 6,75. El escolta convirtió tres triples prácticamente consecutivos que permitieron al Barça apuntarse las primeras ventajas en el marcador (11-16). La puesta en escena había sido buena, si bien es cierto que Mike James castigaba también desde el exterior.

Buena actuación de Fall

Jan Vesely, algo espeso en el tiro, estuvo combativo en la lucha por el rebote, y permitió que el cuadro catalán siguiese sumando puntos desde la personal. Entre él y Youssoupha Fall, Daniel Theis no pudo entrar fácil en el partido, y tanto sus errores, como algunos de sus compañeros desaprovechando tiros fáciles, permitieron que el Barça cerrase el primer asalto con cuatro puntos de ventaja (21-25).

Youssoupha Fall fue el mejor jugador del Barça en Mónaco / EFE

Minuto y medio terrorífico de Willy Hernangómez

El inicio había sido muy positivo, y para nada se podía imaginar la debacle que iba a sufrir el conjunto de Joan Peñarroya en la primera mitad del segundo periodo. El equipo se descentró, terriblemente errático en el tiro. Willy Hernangómez firmó, en menos de minuto y medio, una actuación terrorífica, con dos personales, una de ellas antideportiva, y una pérdida, que coincidieron con el peor momento de los azulgranas en el duelo (41-27).

El Barça estaba en la lona, pero tras un segundo tiempo muerto, Peñarroya dio con la tecla gracias al protagonismo inesperado de Fall. El pívot senegalés empezó a sumar en ataque, y ese -14 se redujo a un -7 (42-35) en un abrir y cerrar de ojos. A los de Spanoulis se les empezó a hacer larga la primera mitad, y tras dos triples de Darío Brizuela y un nuevo acierto de Fall, el equipo catalán se marchó a vestuarios tan solo dos puntos por debajo en el electrónico (44-42), demostrando una reacción de carácter y una mejora de juego, que dejó en accidente lo vivido minutos atrás.

La canasta de Brizuela fue un espejismo

El Barça no aprendió la lección, y el inicio de la segunda mitad volvió a no ser bueno. Pese a que un acierto de la 'Mamba Vasca' puso por delante al cuadro catalán (44-45), un parcial de 14-2 en dos minutos mal contados que volvieron a mandar al equipo a la lona. No salían las cosas, y la situación, lejos de mejorar, empeoró. No lograba igualar el Barça el nivel físico de los locales, y se volvieron a ver unas lagunas defensivas, especialmente en el juego interior, que hacía tiempo que no se sufrían. Tras encajar 32 puntos en el periodo, el Barça entró al último asalto con una desventaja de 17 puntos (76-59), y con mucha faena por hacer si querían darle la vuelta al partido. En aquel momento, los de Peñarroya tenían más del doble de pérdidas (15) que el equipo monegasco (7).

Jabari Parker firmó un partido discreto en Mónaco / EFE

Trifulca tras una antideportiva de Satoransky

Pero el Barça ya se había ido del partido, y cualquier opción de remontada quedó frustrada tras una antideportiva de Tomas Satoransky sobre Matthew Strazel que también supuso una técnica para el director de juego checo, que se marchó del partido descalificado. Los cinco jugadores de Mónaco se revolvieron hacia él, y los árbitros, que tampoco vivieron su mejor tarde en la Gaston Médecin, castigaron también con antideportiva un empujón de Mike James a 'Sato'.

Peñarroya ya sentó a Punter cuando restaban más cuatro minutos y medio para que concluyera el duelo, y la distancia era de 16 puntos para Mónaco (90-74). El Barça nunca tuvo opciones reales de darle la vuelta al duelo en un último cuarto en el que Raul Villar y Mathieu Grujicic tuvieron minutos, y el 97-80 final dejó muy malas sensaciones, con un equipo azulgrana claramente superado por Mónaco, y con infinidad de cosas para mejorar de cara al segundo duelo. Pese a lo negativo de la derrota, el Barça tendrá este viernes la oportunidad de igualar la eliminatoria y hacerse con el factor pista.