Mónaco - Barça: horario y dónde ver por TV el partido del Play-In de la Euroliga

Mónaco y Barça se enfrentan este viernes 24 de abril en el último partido del Play-In de la Euroliga. El conjunto azulgrana visita territorio monegasco en busca del último billete para disputar el Playoff de la competición europea, en el que espera el Olympiacos. Pero antes de pensar en un hipotético cruce ante el conjunto griego, toca batir al cuadro de Mike James, Alpha Diallo o Kevarrius Hayes en una hazaña que se antoja complicada, pero no imposible. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Mónaco y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça afronta un auténtico cara o cruz en la Salle Gaston Medecin de Mónaco. A Xavi Pascual y sus jugadores tan solo les sirve la victoria ante el equipo del Principado para seguir con vida en la Euroliga. El acceso a las eliminatorias previas a la gran Final Four de la competición está a tan solo 40 minutos, y hay varios motivos para creer en la clasificación.

Grandes sensaciones ante el Estrella Roja

De entrada, el Barça llega a la cita en un buen momento mental, según reconoció Pascual en la previa antes de viajar a Mónaco. Unas sensaciones que llegan después de la victoria ante Estrella Roja por 80-72 en la primera 'final' de la semana. Un partido en el que Will Clyburn y Kevin Punter brillaron con 22 puntos cada uno.

Will Clyburn, en un entrenamiento con el Barça / Dani Barbeito

El alero de Detroit anotó 18 en el primer cuarto gracias a un asombroso acierto desde la línea del 6,75. Clyburn anotó los primeros seis triples que intentó y que le otorgaron al Barça una ventaja en el marcador que ya nunca abandonó. Por su parte, el escolta neoyorquino estuvo muy fiable con su lanzamiento, y sus canastas estuvieron más repartidas y fueron igual de trascendentes para asegurar el triunfo.

Los líderes del Barça en Europa

'KP' es el máximo anotador del Barça en la Euroliga con 15,1 puntos de media por partido, mientras que Clyburn está en 13,7. Completa el podio un Tornike Shengelia que aporta 12,4 tantos por duelo en la competición europea.

Kevin Punter, en un entrenamiento con el Barça / Dani Barbeito

Segunda oportunidad para Mónaco tras perder en Atenas

Delante, el Barça tendrá a un Mónaco que perdió en la primera oportunidad de la semana para lograr el pase al playoff. Los de Manuchar Markoishvili cayeron en el OAKA frente al Panathinaikos por 87-79 y desperdiciaron la primera bala para acceder a los cuartos de final. Ante el Barça, tienen la segunda y definitiva.

Los precedentes les sonríen: Mónaco se impuso en el Palau por 74-90 y en la Gaston Medecin por 93-86. Ahora bien, son ya varias las semanas en las que el equipo del Principado afronta sus partidos con solo ocho jugadores, a causa de las lesiones y de alguna rescisión de contrato que hubo hace unos meses ante los problemas económicos por los que pasa la entidad.

Las referencias del conjunto monegasco

Mike James, cuyo futuro vinculan con el Barça de cara a la próxima temporada, vuelve a ser un curso más el líder del Mónaco. Promedia 16,7 puntos por partido en Euroliga. Le siguen Alpha Diallo, con 11,9 y Elie Okobo, con 11,3.

Mike James, en un partido con el Mónaco / EFE

¿A qué hora se juega el Mónaco - Barça de Euroliga?

El partido entre Mónaco y Barça, correspondiente al Play-In de la Euroliga, se disputará en el Salle Gaston Medecin este viernes 24 de abril a partir de las 19:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Euroliga por TV?

En España, el partido de la Euroliga entre Mónaco y Barça correspondiente al Play-In se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar+ (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.