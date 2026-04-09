Mónaco - Barça : horario y dónde ver por TV la jornada 37 de la Euroliga

Mónaco y Barça se enfrentan viernes 10 de abril en la 37ª jornada de la Euroliga. La fase regular de la competición se acerca a su fin, y el equipo azulgrana parte con el difícil y ambicioso objetivo de regresar del Principado con una victoria ante un rival directo en la pelea por el Play-in. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Mónaco y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça está en una situación crítica en Euroliga. La dura derrota ante Panathinaikos obliga al equipo blaugrana a ganar a domicilio si quiere afrontar con mayor calma la última jornada. Xavi Pascual no pudo contar con Tomas Satoransky, además de los otros bases lesionados, y la falta de rotación fue una de las claves de la derrota. En la anterior jornada, cayeron también ante Zalgiris (83-71).

Empatados a victorias y derrotas

En total, el conjunto azulgrana se coloca con un balance de 20 victorias y 16 derrotas que le sitúa en la décima plaza en la tabla clasificatoria. Curiosamente, el cuadro catalán cuenta con los mismos registros que el Mónaco, que ganó su último partido ante el París Basketball. Todo son finales hasta el final de la temporada regular, y más contra rivales directos.

Xavi Pascual, durante un partido con el Barça / EFE

Kevin Punter, con 14,8 puntos de media por partido, es el máximo artillero del Barça en Euroliga seguido por Will Clyburn (13,1) y Tornike Shengelia (12,9). Pascual contará un partido más con las ausencias de Nico Laprovittola y Tomas Satoransky. No será el caso de Juan Núñez, que regresa a una convocatoria después de largos meses recuperándose de una lesión.

Delante, el Barça tendrá a un Mónaco que "está luchando mucho, con jugadores de gran carácter competitivo y atléticos", según reconoció Pascual. Los monegascos, bajo las órdenes de Manuchar Markoishvili, está afrontando el último tramo de la temporada con muchos lesionados. En el último partido jugaron con ocho jugadores, por las bajas de Tarpey, Nedovic y Theis.

Mike James, la mayor amenaza

La principal estrella del Mónaco es Mike James, quien a sus 35 años sigue promediando 16,4 puntos por encuentro y siendo el máximo anotador de su equipo. Le siguen de cerca Alpha Diallo (12,2), Elie Okobo (11,5) y Nikola Mirotic (11).

¿A qué hora se juega el Mónaco - Barça de Euroliga?

El partido entre Mónaco y Barça, correspondiente a la 37ª jornada de la Euroliga, se disputará en el Salle Gaston Médecin este viernes 10 de abril a partir de las 19:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Euroliga por TV?

En España, el partido de la Euroliga entre Mónaco y Barça correspondiente a la 37ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar+ (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.