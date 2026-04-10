En Directo
Baloncesto
Mónaco - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Mónaco y Barça se enfrentan en la Salle Gaston Medecin en la 37ª jornada de la Euroliga
Migue Jorge Sánchez
Mónaco y Barça se enfrentan en la Salle Gaston Medecin en la 37ª jornada de la Euroliga.
En total, el conjunto azulgrana se coloca con un balance de 20 victorias y 16 derrotas que le sitúa en la décima plaza en la tabla clasificatoria. Curiosamente, el cuadro catalán cuenta con los mismos registros que el Mónaco, que ganó su último partido ante el París Basketball. Todo son finales hasta el final de la temporada regular, y más contra rivales directos.
La fase regular de la competición se acerca a su fin, y el equipo azulgrana parte con el difícil y ambicioso objetivo de regresar del Principado con una victoria ante un rival directo en la pelea por el Play-in.
El Barça está en una situación crítica en Euroliga. La dura derrota ante Panathinaikos obliga al equipo blaugrana a ganar a domicilio si quiere afrontar con mayor calma la última jornada. Xavi Pascual no pudo contar con Tomas Satoransky, además de los otros bases lesionados, y la falta de rotación fue una de las claves de la derrota. En la anterior jornada, cayeron también ante Zalgiris (83-71).
- Barcelona - Atlético: resumen, resultado y goles del partido de cuartos de la Champions League
- Barcelona-Atlético de Madrid, en directo: reacciones y polémica del partido de Champions League
- La postura de la UEFA ante la queja del Barça por el arbitraje
- La razón por la que Arbeloa se ha 'cargado' a Asencio: 'Se presentó en su despacho...
- Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras tras el Real Madrid-Bayern: 'Es ridículo
- Barça - Atlético de Madrid: Kounde y Lewandowski apuntan al once de Hansi Flick
- El monumental cabreo de Mbappé al acabar el Madrid-Bayern
- La trampa que prepara el Atlético para Lamine Yamal