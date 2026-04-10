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Mónaco - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

Mónaco y Barça se enfrentan en la Salle Gaston Medecin en la 37ª jornada de la Euroliga

Kevin Punter, en un partido de Euroliga con el Barça

Kevin Punter, en un partido de Euroliga con el Barça / EFE

Migue Jorge Sánchez

Mónaco y Barça se enfrentan en la Salle Gaston Medecin en la 37ª jornada de la Euroliga.

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