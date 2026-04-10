Mónaco - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

La fase regular de la competición se acerca a su fin, y el equipo azulgrana parte con el difícil y ambicioso objetivo de regresar del Principado con una victoria ante un rival directo en la pelea por el Play-in.

El Barça está en una situación crítica en Euroliga. La dura derrota ante Panathinaikos obliga al equipo blaugrana a ganar a domicilio si quiere afrontar con mayor calma la última jornada. Xavi Pascual no pudo contar con Tomas Satoransky, además de los otros bases lesionados, y la falta de rotación fue una de las claves de la derrota. En la anterior jornada, cayeron también ante Zalgiris (83-71).