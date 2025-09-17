Mirotic se marca el gran objetivo que le faltó en el Barça

Durante todo el mercado de fichajes de la Euroliga, ha habido un nombre de un jugador destacado de la competición europea que ha pasado bastante desapercibido. Un movimiento interesante del que fue el quinto máximo anotador de la liga el curso pasado, y que a sus 34 años, busca al fin alzarse con el título.

Se trata de un Nikola Mirotic que, tras dos años en Milán, ha hecho las maletas para llegar al vigente finalista de la Euroliga, un Mónaco que le firmó un contrato para las próximas dos campañas. En un ecosistema en el que el protagonismo suele recaer en los exteriores, el excapitán del Barça aterriza en el Principado como una de las nuevas armas de Vassilis Spanoulis, y con un claro objetivo: levantar el título en Atenas el próximo 24 de mayo.

Nikola Mirotic le anotó 28 puntos al Barça en su segundo reencuentro con el equipo tras su salida en 2023 / Euroleague

En las últimas horas, Mónaco llevó a cabo una comparecencia ante los medios en la que tomaron la palabra Alekszej Fedoricsev, presidente de la entidad, Oleksiy Yefimov, director general del club, Alpha Diallo, Matthew Strazel y el propio Mirotic, sobre el que recayó gran parte de la atención mediática.

Su palmarés en el Barça

Mirotic cuenta con un palmarés envidiable a nivel de clubes en el baloncesto europeo. En su etapa en el Barça, el hispano-montenegrino se hizo con dos Copas del Rey (2021 y 2022) y dos ACB (2021 y 2023), pero se quedó con la miel en los labios con la Euroliga: finalista en 2021 ante Anadolu Efes y semifinalista contra el Real Madrid dos cursos consecutivos (21/22 y 22/23).

Nikola Mirotic, en su despedida del Palau Blaugrana / Javi Ferrándiz

Y precisamente esa consecución de la Euroliga, con la que Mirotic pondría el colofón a una trayectoria envidiable, es la gran obsesión del jugador, tal y como dejó claro en su discurso ante los medios.

Las palabras de Mirotic en su nuevo desafío con el Mónaco

"Es un placer estar aquí con esta camiseta. En primer lugar, porque este equipo tiene ambición, grandes objetivos. Cuando ves una organización que está construyendo algo especial, quieres formar parte de ella. A mis 34 años, quiero ganar. Espero ser el elemento que le faltaba al equipo para ir a por el título. En el equipo tenemos dos MVP de la Euroliga, pero nos falta lo más importante: el trofeo de la Euroliga. Por eso estoy aquí. Trabajé para ello, y a veces lleva tiempo, hay que seguir creyendo en ello. Hay que estar en el momento adecuado en el lugar adecuado, y Mónaco puede ser ese lugar. Estar en la Final Four ya es un gran logro, difícil de conseguir cada año", comentó.

Un arsenal de estrellas

Junto a Mirotic, Mónaco vuelve a tener para este curso una plantilla temible con la que sigue siendo candidato al título. Daniel Theis, Mike James, Elie Okobo o Jordan Loyd siguen, mientras que el club ha acometido fichajes de primer nivel como son las llegadas de Nemanja Nedovic o Kevarrius Hayes, más allá de Yoan Makoundou, pretendido por el Barça en este último mercado.

Tal y como ocurrió el curso pasado, Mirotic volverá al Palau para reencontrarse con su antigua afición. Será el 30 de diciembre (20:30h CET) en la jornada 19, mientras que el Barça visitará la Gaston Medecin monegasca el 10 de abril del próximo año (19:30h CET).