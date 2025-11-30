Mirotic desvela que fichó por el Barça “contra la opinión de mi familia y amigos”

El actual jugador del AS Mónaco, Nikola Mirotic, detalló en una entrevista el punto de inflexión que lo llevó a alejarse de una oferta garantizada de los Utah Jazz y regresar a Europa, describiendo el momento en que decidió renunciar a un buen contrato en la NBA para comprometerse con el Barça.

El ala-pívot reflexionó en ese momento sobre su trayectoria profesional, señalando que la decisión llegó cuando le llegaba una gran oportunidad en la NBA aunque con un fuerte deseo de tener un rol diferente.

Mirotic explicó que su familia lo animó a continuar en la NBA tras recibir una propuesta garantizada de tres años de Utah. "Mis padres, algunos de mis amigos más cercanos, todos querían que estuviera en la NBA, que aceptara ese contrato", declaró Mirotic en declaraciones a Eurohoops.

Mirotic pudo seguir su carrera en la NBA aunque buscaba un rol diferente, donde el dinero, asegura, no era lo importante / BULLS

Un vuelo a Los Ángeles que nunca cogió

Explicó que los Jazz ya habían organizado su viaje a Los Ángeles, donde se esperaba que se reuniera con los directivos del equipo y cerrara el acuerdo. "Tenía una oferta increíble de los Utah Jazz por un contrato garantizado de tres años", dijo en la entrevista.

En ese momento, estaba de vacaciones en Halkidiki (Grecia) con su familia a finales de junio, considerando tanto su situación como jugador como el estilo de vida que quería para sus hijos pequeños. “Nuestro segundo hijo acaba de nacer y echamos un poco de menos este estilo de vida europeo de estar más cerca de la familia”, dijo Mirotic.

Mirotic reconoció que se decidió por el Barça porque era una oferta muy atractiva y le permitía volver a Europa a lo grande / FCB

También dejó claro que quería un papel más importante del que proyectaba para sí mismo en Utah, incluso con dinero garantizado en juego. “Honestamente, yo también quería un papel más importante. Como jugador, para mí, no era solo una cuestión de dinero en ese momento”, dijo.

Mirotic describió cómo llegó al aeropuerto con un billete en la mano y tomó la decisión de no subir al avión. “Así que volví del aeropuerto”, dijo, señalando que regresó a sus vacaciones en lugar de viajar a Los Ángeles.

Nueva vida en Europa con el Barça

En cuestión de días, firmó su contrato millonario con el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, comenzando una carrera de cuatro años que incluyó temporadas de MVP de la Euroliga y múltiples participaciones destacadas en la postemporada.

Mirotic llegó al Barça con un contrato millonario de la mano de Bartomeu que luego el Barça no pudo honorar con Laporta / FCB

Su paso por el Barcelona lo devolvió la notoriedad en Europa, donde firmó algunas de las mejores temporadas estadísticas de su carrera, incluyendo 19.0 puntos, 6.9 rebotes y una valoración de 22.5 en la temporada 2019-20. A pesar de sus números, no pudo llevar al Barça a ganar la Euroliga.

A lo largo de su carrera en la Euroliga, ha promediado 14.7 puntos con un 51.5% de acierto en tiros de campo y un 40.0% en triples, una producción que lo consolidó como uno de los aleros más efectivos de su época. Antes de regresar a Europa, Mirotic jugó cinco temporadas en la NBA, promediando 12.3 puntos y 5.9 rebotes, con un 35.9% de acierto en triples en 319 partidos de temporada regular.

El AS Mónaco es su club actual después de pasar por el Barça y el Armani Milan / AS MONACO

Su mejor momento en la NBA llegó en la temporada 2017-18, cuando promedió 16.8 puntos con Chicago y 14.6 puntos con Nueva Orleans, ayudando a los Pelicans a alcanzar la segunda ronda de los playoffs. Después de su paso por el Barcelona, Mirotic se unió al Armani Milan y luego fichó por el AS Monaco, donde continúa siendo un jugador clave en el conjunto monegasco donde promedia 10,7 puntos en la Euroliga.