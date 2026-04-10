Mirotic decide el futuro del Barça en la Euroliga

El Barça visita este viernes (19:30h) el Principado de Mónaco en un partido decisivo de Euroliga. Se trata de la penúltima jornada de la competición y la situación de ambos equipos no puede ser más similar: mismo balance y mismos problemas de rotación. Los de Pascual pueden prácticamente confirmar su presencia en el play-in si regresan a Barcelona con un valioso triunfo.

El conjunto blaugrana está situado en la décima posición de la clasificación, mientras que el Mónaco lo hace en la octava. Los dos han ganado y han perdido el mismo número de partidos (20-16), por lo que quien resulte vencedor tendrá una clara ventaja frente a su rival directo. La igualdad para entrar al play-in es máxima, con cinco equipos apretados a una sola victoria de diferencia.

"Ellos están bien, aunque tienen bastantes lesionados. Están luchando mucho, con jugadores de gran carácter competitivo y atléticos, y ayer con ocho jugadores ganaron a ASVEL. Aguantan muy bien por las características de sus jugadores", aseguraba Xavi Pascual sobre el momento del Mónaco, que jugó con una rotación muy corta en el último partido de Euroliga.

Barça - Mónaco, en la primera vuelta / VICTOR SALGADO

El precedente entre Barça y Mónaco no es muy positivo para el conjunto catalán. Los de Spanoulis asaltaron de manera contundente el Palau Blaugrana (74-90), en uno de los peores partidos que se recuerdan de la segunda etapa de Xavi Pascual. "Siempre hemos sido capaces de competir, excepto contra Mónaco, Madrid y Panathinaikos", comentaba el de Gavà.

De nuevo, Satoransky no estará disponible para el partido, a diferencia de Brizuela, que finalmente no tiene lesión en los isquiotibiales. "Darío está bien, las pruebas de los isquios han salido negativas, ha sido una especie de sobrecarga". La otra gran noticia es la vuelta de Juan Núñez, que tendrá sus primeros minutos en el Principado después de casi un año de baja.

Una gran noticia para Xavi Pascual, que con las ausencias de Laprovittola y Satoransky no contaba con un director de juego de primer nivel. Está claro que Núñez deberá acumular minutos de manera progresiva, pero su regreso se da en un momento fundamental de la temporada. "Viajará por primera vez con nosotros. Ha completado toda la semana de entrenamientos y ha sido buena".

El Mónaco recupera a sus estrellas

Para el partido, el Mónaco contará tanto con Mike James como con Nikola Mirotic. Ambos jugadores han atravesado problemas físicos en las últimas semanas, pero llegan frescos para un duelo a vida o muerte con el Barça. Durante las últimas semanas, el estadounidense ha llegado a sonar como un posible fichaje en el club culé para la próxima temporada.

Una victoria dejaría al Barça prácticamente clasificado para el play-in y con la posibilidad de escalar hasta la séptima plaza de cara a las eliminatorias. En cambio, una derrota dejaría a los de Pascual sin red y con la obligación de ganar en el Palau Blaugrana ante el Bayern de Múnich para estar, al menos, entre los diez primeros. Quedar eliminados no pasa por la cabeza del equipo, que quiere regresar a Ciudad Condal con los deberes hechos.