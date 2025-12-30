Mirotic 'amenaza' con el AS Mónaco a un Barça diezmado

Sin tiempo a celebrar la complicada victoria en la pista del Surne Bilbao Basket, el conjunto de Xavi Pascual afronta el próximo compromiso, esta vez correspondiente a la 19ª jornada de la Euroliga, con la visita del AS Mónaco, el equipo que privó al Barça en el último instante de meterse en la pasada Final Four de Dubai.

Un duelo ante el conjunto monegasco que empieza a convertirse en una rivalidad grande, a tenor de los enfrentamientos entre ambos equipos, y en momentos decisivos de la temporada.

En la pasada campaña, un irregular Barça se enfrentaba al AS Mónaco por un puesto en la Final Four y la igualdad llevó al quinto y decisivo partido a Mónaco, donde los azulgrana cayeron en la última acción del encuentro y se esfumó la opción de meterse entre los cuatro mejores por el título.

Willy tiene que seguir su buena progresión en uno de los partidos grandes de Euroliga / FCB

Mirotic, visitante ilustre

Ahora, el AS Mónaco llega al Palau con un ilustre visitante, Nikola Mirotic, que hace su primera aparición con la camiseta del conjunto monegasco en la temporada en la que está teniendo menos protagonismo desde su regreso a Europa con el Barça y posteriormente, sus dos campañas en el Armani Milan.

Con Spanoulis en el banquillo está jugando menos minutos y también su aportación ofensiva se ha reducido, aunque no se puede menospreciar su potencial ofensivo, como demostró ante el Madrid. El ex blaugrana, que no había aparecido ofensivamente en los tres primeros cuartos, despertó en el último con dos triples consecutivos, y relanzó al AS Mónaco a la victoria ante el Madrid (100-95) para situarse a rebufo de los blaugrana (11-7).

Con un Mirotic que vuelve al Palau para dar ‘guerra’ y con jugadores del calibre de Mike James, máximo anotador en la historia de la Euroliga, o Elie Okobo, Alpha Diallo, Kevarrius Hayes y Jaron Blossomgame, el AS Mónaco se antoja como un rival de primer nivel, entre los candidatos a volver a luchar por la Euroliga, y que se le escapó el año pasado en la gran final ante el Fenerbahçe.

Duelo en mayúsculas y con bajas

El Barça, después de caer precisamente ante el conjunto de Sarunas Jasikevicius en el último suspiro, afronta ahora otro duelo con mayúsculas con el cuadro monegasco, que viene lanzado después de sus dos victorias como local ante Madrid y FC Bayern. Por ello, el equipo de Xavi Pascual tendrá que volver a sacar toda la energía posible ante un equipo muy físico, y que buscará beneficiarse de los problemas de lesiones en el equipo azulgrana.

Satoransky ha ganado en confianza ofensiva desde la llegada de Pascual y ante el AS Mónaco será necesario que aporte puntos / FCB

El pívot checo, Jan Vesely, será duda hasta el último instante después de quedarse fuera del partido ante el Bilbao Basket por un proceso gripal. Parece que tampoco llega a tiempo Tornike Shengelia, ni por supuesto Will Clyburn al que todavía le quedan unas semanas de recuperación de su lesión muscular. Willy, que parece haberse transformado con la llegada de Pascual, deberá realizar otra gran actuaciòn para contener a los interiores del cuadro visitante.

Una enfermería llena que obligará al técnico a tirar de los jugadores que salvaron los muebles en Bilbao, aunque la Euroliga es otra cosa y requiere concentración y tensión defensiva del primer al último minuto.

El factor Palau, clave

Ante esas ausencias, el factor Palau volverá a ser importante para intentar frenar a un AS Mónaco que se siente con fuerzas para asaltar la pista azulgrana, y de paso, igualar en la clasificación al Barça, que les supera en una victoria y acercarse al primer puesto que ostenta el Hapoel.

Muchos alicientes para un duelo que promete emoción del primer al último minuto, con dos equipos con cuentas pendientes en la Euroliga y con duelos cada vez más tensos entre ambos conjuntos.