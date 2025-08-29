Miles Norris vive ilusionado sus primeras horas de blaugrana

El fichaje que cerró la plantilla blaugrana para la práxima temporada, Miles Norris, vivió un intenso viernes con su puesta de largo como jugador del Barça, en una matinal en el Ciutat Esportiva Joan Gamper donde pudo conocer a sus nuevos compañeros, a falta de los internacionales.

El jugador apenas llevaba unas horas en Barcelona después de llegar a la ciudad este jueves y sin dilación, ya pasó por las instalaciones del Barça para pasar el preceptivo control médico antes de iniciar el trabajo el próximo lunes.

Norris pudo conocer también al cuerpo técnico y las instalaciones del club a la espera de su paso por el Palau donde buscará complacer lo antes posible a su nueva afición.

Norris pasó la revisión médica con el resto de sus compañeros / FCB

Muy bienvenido

"Me siento genial y muy a gusto aquí, la energía es buena y todo el mundo me ha venido a dar la bienvenida", explicó. El jugador estadounidense confiesa que ha visto vídeos del Palau Blaugrana en Youtube.

"Parece una locura y divertido. Tengo muchas ganas de jugar ante la afición. Será una temporada dura y, obviamente, los aficionados quieren ganar títulos. Yo espero que sea una gran temporada, que ganemos muchos partidos y que pueda competir al más alto nivel, es por eso que he venido aquí", dijo el joven estadounidense.

Norris mostró un buen estado físico a su llegada al Barça / FCB

Y se define como "un buen jugador de equipo, que hace cualquier cosa que el equipo necesite. "Me gusta hacer de todo, mates, triples y asistencias". Pues con esa carta de bienvenida, seguro que los seguidores culés ya tienen ganas de verle en acción.