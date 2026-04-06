Miles Norris hace una llamada al Palau: “Os necesitamos”

Miles Morris ha ganado trascendencia en los últimos encuentros del Barça, y el jugador se ha ganado la confianza de Xavi Pascual, al tiempo que se siente más importante después de ausencias en el juego interior.

Tras jugar un buen partido en la victoria del conjunto azulgrana ante el Casademont Zaragoza (86-92), Norris, sabe que el duelo ante el PAO de este martes trasciende de un encuentro de la temporada regular al uso. “Ahora llegan todo finales para nosotros, empezando por el Panathinaikos”, dijo en declaraciones al club.

“Tenemos que afrontar el encuentro como si fuera la lucha por un título, estamos luchando por una plaza en el play-off, así que todos tenemos que estar centrados, conscientes de lo que nos jugamos”, dijo

El ala-pívot estadounidense ha ganado confianza en las últimas semanas con actuacione lucidas como ante el Casademont Zaragoza / FCB

Cumplir el plan de partido

“Hemos de estar muy metidos en el plan de partido, trabajar duro y estar a punto para el duelo”, decía Norris, que ha ganado fuerza en el equipo en los últimos encuentros.

“Panathinaikos tiene grandes jugadores, así que tendremos que estar muy atentos a sus hombres clave, realizando una muy buena defensa, con buen rebote y hacer un gran partido en conjunto si queremos ganar”, comentó el estadounidense,que hizo una llamada al Palau.

El estadounidense está convencido que el equipo hará un gran partido con el apoyo de la afición / FCB

“La importancia del apoyo de la afición será vital. Cada vez que vienen, su apoyo es básico y ante este encuentro, realmente los necesitamos. Nos encantan nuestros aficionados, cómo nos dan apoyo en todas las situaciones, así que necesitamos aquí a todo el mundo para el partido y será una motivación extra para todos nosotros”, dijo el ala-pívot azulgrana.