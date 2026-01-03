Miles Norris, el 'fichaje' que se ha fabricado Xavi Pascual para el Clásico ante el Real Madrid

El cambio de año y la consecuente llegada de 2026 viene acompañada de uno de esos partidos imperdibles para los aficionados al baloncesto. Cuatro días tarda el mes de enero en ofrecer este domingo (12:30h CET) un Clásico entre Real Madrid y Barcelona que promete emociones fuertes para ambos equipos.

La vorágine del calendario hace el que atractivo duelo no sea el primer partido de 2026 para blancos y azulgranas. De hecho, ambos equipos han empezado bien el año, con dos victorias trascendentales en cada una de las competiciones en las que tienen mayores urgencias. El Barça se apuntó la séptima victoria consecutiva en Liga Endesa tras derrotar a Casademont Zaragoza por 100-80 en otra demostración de la mejora y evolución que viene experimentando el grupo desde la llegada de Xavi Pascual. En ACB, el Real Madrid vuela, y el margen de mejora pasa por seguir engrosando el casillero de victorias en Euroliga, cosa que hicieron los de Sergio Scariolo anoche tras batir al Dubai por 107-93.

Miles Norris, líder en la anotación azulgrana

En clave azulgrana, el triunfo ante los maños fue capitaneado por un Miles Norris que, ante Casademont, firmó su máxima anotación desde que milita en el Barça. Le anotó 15 puntos al equipo de Jesús Ramírez, con un impoluto 3/3 en tiro de dos puntos y un interesante 50% de acierto (3/6) desde la línea exterior, más allá de sumar un rebote, una asistencia, una recuperación y un tapón. 15 créditos de valoración y un +12 en el apartado estadístico del +/- en algo más de 21 minutos en pista.

En constante evolución

Unos 15 puntos que mejoraron los 14 anotados días atrás ante Mónaco en el partido con el que se cerró la primera vuelta de la Euroliga. Norris, que ya había anotado 11 en la derrota ante Fenerbahçe, no pudo ayudar a sus compañeros a superar a un cuadro monegasco que se mostró superior en el Palau. Pero ante los de Vassilis Spanoulis, el '5' del Barça volvió a demostrar que su lanzamiento exterior es un recurso interesante (4/7) con el que puede contar el equipo, más allá de que su adaptación al conjunto azulgrana marcha viento en popa.

Miles Norris, junto a Kevin Punter / Gorka Urresola

Las sensaciones de Norris con el equipo, así como sus números, indican que el estadounidense llega al Clásico en su mejor momento desde que viste la camiseta azulgrana. Tras la lesión de Will Clyburn, que todavía se perderá varios partidos en este mes de enero, Norris ya ha podido contar con minutos en la Liga Endesa. Invisible para Joan Peñarroya en la ACB, sus minutos en Euroliga tampoco permitían ver en plena acción a un jugador que dejó tan buenas sensaciones en la pretemporada, y que llegaba con la etiqueta y la esperanza de poder ser importante en ataque. Todo un 'mete puntos', que el curso pasado se movió entre los 16 y 17 puntos por partido en la G-League de la NBA, pero que no estaba encontrando su hueco en el roster azulgrana.

Cada vez con más minutos

Ahora, la situación ha cambiado por completo. La lesión de Clyburn, más la pubalgia sufrida por Tornike Shengelia y que le apartó del equipo en los últimos partidos, ha hecho que Pascual haya tenido que estirar los minutos en pista de Joel Parra y también los de Norris. En Euroliga, el estadounidense no solía pasar de los 5-6 minutos por partido, a excepción de la visita a Belgrado para medirse a Maccabi (21:23). Ante Fenerbahçe (23:34) y Mónaco (28:31), Norris se ha apuntado sus máximos minutajes en Europa, en una situación parecida a la que se vive en los últimos partidos del Barça en Liga Endesa.

Miles Norris trata de frenar a Santi Yusta / ACB Photo - Victor Salgado

Sin oportunidad hasta la décima jornada ACB, Norris ha jugado una media de 26 minutos y 14 segundos en los últimos cuatro partidos ligueros con unos registros de 9,5 puntos y 3,8 rebotes por encuentro, tirando con un 35,3% de acierto desde el triple (66,6% en los dos últimos). Todos ellos integrando el quinteto titular, en los que el ala-pívot azulgrana ha ido mejorando la química con sus compañeros y encontrando solidez en su juego, tanto en ataque con su tiro, como en defensa, ya sea para cargar el rebote o bien para intimidar gracias a sus condiciones físicas.

Pascual sigue aprovechando a toda la plantilla

A la espera de si podrán llegar fichajes para reforzar el actual roster, Pascual sigue removiendo el 'trastero' tratando de aprovechar todas las piezas de las que dispone. Ante Zaragoza, Youssoupha Fall fue el sorprendente MVP del partido gracias a sus 11 puntos y nueve rebotes para 20 créditos de valoración. El de Gavà sigue exprimiendo todos los recursos, y ante el Real Madrid, confía en que Norris, al que ha recuperado para la causa, le pueda dar una alegría.