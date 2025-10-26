Miles Norris, el expediente X del Barça de Peñarroya

Uno de los últimos fichajes del Barça en la segunda campaña de Joan Peñarroya al frente del equipo, el estadounidense Miles Norris, se ha convertido en el jugador que menos protagonismo está teniendo en este inicio de temporada y la cuestión es si se trata simplemente de un tema de descarte como apuntó el técnico o es que no acaba de convencer al técnico.

Norris es el tercer estadounidense en la plantilla del Barça junto al veterano Will Clyburn y Miles Cale, ambos recién llegados al club, y claramente está siendo el jugador con menos oportunidades en el equipo blaugrana.

De hecho, el alero todavía no ha tenido la oportunidad de debutar en la Liga Endesa donde se ha quedado fuera en las cuatro convocatorias del equipo, ya que Peñarroya debe descartar a un jugador por el sistema de extracomunitarios y de momento, le ha tocado vivir los cuatro encuentros desde la banda.

Norris llegó muy ilusionado al Barça aunque no está teniendo protagonismo / FC BARCELONA/VÍCTOR SALGADO / SPO

Difícil coger confianza sin ritmo

Desde luego, no es la mejor manera de que el jugador coja confianza ni ritmo en su juego, aunque el técnico azulgrana se justificó sobre sus continuadas ausencias en la necesidad de tener en el ‘roster’ activo a otros jugadores que considera más necesarios mientras su posición está bien cubierta.

"Va según las necesidades del equipo, nuestra línea exterior está debilitada por las lesiones”, dijo Peñarroya. “Lapro tampoco ha jugado ACB y Brizuela ha estado algún partido tocado. "Es un tema de efectivos de jugadores exteriores. No vamos cojos, pero es difícil hacer descansar a jugadores exteriores. En los pívots vamos algo mejor y Joel rinde bien tanto al '3' como al '4'", finalizó el técnico.

Peñarroya confía más en Myles Cale que en Miles Norris, que debe esperar su momento / Dani Barbeito / SPO

Una situación un tanto sorprendente, teniendo en cuenta que el equipo necesita hacer rotaciones y dar descanso a sus jugadores, aunque el entrenador de Terrassa considera que la mejor opción para el equipo es dejar fuera a Miles Norris, que seguro no entenderá la situación que vive.

Aportaciones discretas en Euroliga

Si su presencia en la Liga Endesa todavía es inédita, sí que ha participado en cinco encuentros de la Euroliga -solo se perdió el primero ante el Hapoel Tel Aviv-, aunque su aportación ha sido, más bien, discreta.

Miles Norris ha jugado cinco encuentros en la Euroliga aunque con números discretos / PETE ANDREOU / EFE

Norris ha jugado un promedio de 9,6 minutos por partido y su aportación ha sido menos, con una media de tres puntos por encuentro y 2,4 rebotes. Unos guarismos muy pobres, y que quizá invitan a pensar que no cuenta con la confianza total del entrenador blaugrana.

El joven jugador norteamericano ha perdido claramente la ‘batalla’ con los otros dos extracomunitarios y más después de las buenas actuaciones de Clyburn y de Miles Cale, no parece que su situación vaya a cambiar demasiado en los próximos encuentros, necesitado Peñarroya de jugadores efectivos para lograr victorias que den tranquilidad al equipo.

Sin cambio a la vista

De momento, no se plantean en el club blaugrana una posible sustitución ya que la temporada es muy larga, y consideran que es un jugador que puede aportar al equipo, aunque está claro necesita un poco más de tiempo para adecuarse al baloncesto europeo y, por supuesto, minutos de juego.

Tranquilidad en el club, manos libres para Peñarroya para tomar decisiones y veremos si tiene mayor protagonismo esta semana con el doble duelo de Euroliga, el martes en el Palau ante el Armani Milan, y el viernes, con la visita al Partizan de Belgrado.