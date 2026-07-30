Miles Norris ya avisa tras dejar el Barça: "Quiero llevar mi juego al siguiente nivel"

Miles Norris ya ha iniciado una nueva etapa en su carrera. El ala-pívot estadounidense, que la pasada temporada defendió la camiseta del Barça, se ha convertido oficialmente en nuevo jugador del Bayern de Múnich, con el que ha firmado un contrato hasta 2028. Tras un curso de adaptación al baloncesto europeo, el jugador confía en dar un paso adelante en la Euroliga de la mano del conjunto alemán.

Las primeras palabras de Norris como nuevo jugador del Bayern

El propio Norris mostró su entusiasmo por el nuevo reto y dejó claro que el proyecto bávaro fue determinante para aceptar la propuesta. "El Bayern es una gran organización, un club muy profesional de primera división. Quiero ayudar al equipo a ganar al más alto nivel. Ya he hablado con el entrenador sobre el club, la ciudad y el baloncesto; fue una conversación muy buena y todo suena prometedor. El Bayern es una excelente oportunidad para llevar mi juego al siguiente nivel en mi segundo año en Europa y demostrar mis habilidades", aseguró Norris en declaraciones al club bávaro.

Miles Norris, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

El exazulgrana también explicó qué pretende aportar sobre la pista en esta nueva aventura. "Creo que puedo usar mis cualidades para abrir la cancha, con mi triple y la opción de penetrar a canasta y machacar. Quiero aportar jugadas de alta energía al Bayern", afirmó, convencido de que su perfil encaja a la perfección con la idea de juego del conjunto muniqués.

En el Bayern consideran que Norris todavía tiene un importante margen de crecimiento. El director deportivo de la entidad, Thorsten Leibenath, destacó que el estadounidense reúne las condiciones que buscaban para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada.

Miles Norris seguirá jugando la Euroliga / EFE

Encantados con su llegada

"Buscamos jugadores que puedan seguir progresando en su desarrollo y que, al mismo tiempo, posean la calidad necesaria para reforzar sustancialmente nuestro equipo; vemos esta combinación en Miles", señaló el dirigente alemán, que puso el foco en las principales virtudes del exjugador del Barça.

Leibenath también destacó que "su capacidad atlética nos permitirá acelerar nuestro juego, y su buen tiro exterior creará espacios", unas cualidades que el Bayern espera aprovechar tanto en la Bundesliga como en la Euroliga.

Miles Norris, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Las palabras de su nuevo coach

El nuevo entrenador del conjunto bávaro, Anton Gavel, también valoró muy positivamente la incorporación del estadounidense. "Estamos encantados de que Miles nos haya elegido. Afrontará su segundo año en el baloncesto europeo con más experiencia y dará un paso adelante", afirmó el técnico, convencido de que el jugador ofrecerá una versión mucho más completa tras su primera experiencia continental.

Gavel concluyó subrayando el impacto que espera de Norris en ambos lados de la pista. "Sobre todo, su físico y su capacidad de tiro nos ayudarán a abrir la cancha. Nos aportará en ataque y también tendrá un impacto defensivo gracias a su versatilidad", explicó el entrenador del Bayern, que confía en que el exbarcelonista sea una pieza importante dentro de su nuevo proyecto.