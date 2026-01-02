Miles Norris, un aliado inesperado en el Barça de Pascual

Si nos remontamos dos meses atrás, un poco menos incluso, el Barça cayó en casa ante el Real Madrid. Fue la gota que colmó el vaso en el Palau Blaugrana y el público empezó a hartarse de la imagen de un equipo a la deriva. Ante esta situación, hubo una cumbre de urgencia entre los máximos responsables de la sección y una de las decisiones fue colocar a Miles Norris en la rampa de salida.

Desde el inicio de temporada, Norris solo había jugado 55 minutos en siete partidos de Euroliga. Una tendencia que fue todavía a peor, llegando a no ser convocado en varios partidos. El norteamericano no encajaba en el plan de Peñarroya y ocupaba una plaza de extracomunitario que se podía cubrir con un perfil más provechoso. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Xavi Pascual.

La idea de incorporar a un pívot en el lugar de Norris se esfumó. Probablemente por un tema económico, pero este problema acabó siendo una bendición para los culés. Poco a poco, Norris ha incrementado su minutaje en pista, a medida que sus actuaciones han ido aportando más al equipo. Uno de los puntos de inflexión fue el duelo ante el BAXI Manresa.

En el Nou Congost, el norteamericano formó parte del roster para el partido, una novedad teniendo en cuenta que no estaba ni convocado habitualmente en Liga Endesa. Pasó de no jugar nada a estar 35 minutos en pista, anotando 9 puntos y cazando 8 rebotes. Una muestra de aportación y también de físico, algo fundamental ante la exigencia del calendario.

Desde entonces, Norris ha estado convocado en todos los partidos. Las bajas de Shengelia y Clyburn han dado una oportunidad al norteamericano y no la ha desaprovechado. En los últimos cuatro partidos, su presencia en pista ha rondado los 25 minutos de media, superando los veinte en la totalidad de ellos. Otro jugador renovado tras la llegada de Xavi Pascual.

Miles Norris jugó su mejor encuentro ofensivo con el Barça y pide al 2026 seguir "creciendo como jugador" / FCB

Su mejor actuación hasta el momento fue en el último partido de Euroliga. En lo colectivo, fue el peor partido de los culés en el último mes, aunque Norris anotó un total de 14 puntos y se situó como el segundo máximo anotador del equipo. Sobre todo, potenció una faceta que se le hace bola al Barça en algunos partidos: el triple. Un buen 4/7 desde la línea de tres que permitió a los azulgrana superar la barrera de 70 puntos.

Los objetivos de Norris en 2026

"Solo trato de aportar energía al equipo cada vez que salto a la pista. Con tantos encuentros, y el cansancio que acumulamos, siempre viene bien aportar algo de frescura, aunque en esta noche no pudimos. Mónaco es un gran equipo", comentó Miles Norris después del encuentro ante el Mónaco, que catalogó como "una noche dura".

Para este año 2026, el norteamericano desveló sus objetivos a nivel individual y colectivo. "Ganar muchos partidos. Vamos a seguir luchando y mi deseo es ganar un título con este equipo", confesó. A nivel personal, destacó que es seguir mejorando partido a partido. Vine para luchar y ganarme minutos, crecer como jugador, y ser mejor día a día". Norris se ha hecho un hueco en Barcelona.