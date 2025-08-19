Miles Morris será el último fichaje blaugrana que cierra la plantilla de Peñarroya

El Barça está a punto de cerrar el fichaje del ala-pívot estadounidense Miles Morris, que se convertirá, si llega a buen puerto la negociación, en el tercer extracomunitario de la plantilla azulgrana junto a las novedades también de Myles Cale y Will Clyburn. Será la última incorporación después que el Barça anunciara este martes el regreso de Youssoupha Fall.

Morris, de 25 años, ha jugado la última campaña en el equipo de los Celtics en la G-Lague y con un pequeña aparición en los Memphis Grizzlies, y ahora realizará su primera incursión en la Euroliga de la mano del equipo de Joan Peñarroya.

El Barça se ha decantado por un jugador que tiene entre sus armas la velocidad en el juego de transición, con buena mano también desde el triple y que le convierte en un jugador un tanto comodín, con posibilidad de jugar de ‘tres’ como de ‘cuatro’.Esta pasada campaña, en la G-League, promedió 17,1 puntos, 3,9 rebotes

Sin apenas opciones en la NBA

Morris no fue elegido en el draft de 2023 y firmó posteriormente con los Atlanta Hawks, jugando en su equipo filial. Tuvo más tarde una aparición en el conjunto turco del Cagdas Bodrumsport para volver a Estados Unidos y firmar por los Memphis Grizzlies y su equipo filial. En marzo de este año firmó con los Celtics, jugando también con su equipo filial, los Maine Celtics.

Miles Morris ha jugado de manera regular en la G-League con el equipo de los Celtics / GLEAGUE

Al contar con nacionalidad estadounidense, se convertirá en jugador de rotación en la plantilla blaugrana en la Liga Endesa ya que solo se pueden alinear dos jugadores extracomunitarios aunque Peñarroya si que podría contar con él de cara a la Euroliga donde no hay ninguna limitación.

Una opción ajustada al presupuesto del conjunto azulgrana que no está para muchas alegrías y le vendrá bien al técnico para rotar entre los estadounidenses, especialmente pensando en Clyburn que viene de un año con lesiones y quizá sirva para rebajar sus minutos de juego a lo largo del año

Si finalmente se cierra el acuerdo con este joven jugador norteamericano de 2,01, quedará definida la plantilla de la próxima temporada donde el objetivo es contar con los suficientes recursos para una larga campaña y dónde el equipo sea capaz de rendir al más alto nivel ya sea en la Liga Endesa, donde el equipo claramente falló el año pasado, como en la Euroliga donde se acumulan más encuentros al haberse ampliado la competición a 20 equipos.