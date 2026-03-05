Milán, primera parada para el renacer del Barça

El Barça vuelve a la acción tras el parón por las ventanas FIBA. Xavi Pascual y sus jugadores retoman la temporada esta noche (20:30h CET) visitando al Olimpia Milano en la jornada 30 de la Euroliga. Se empieza a vislumbrar el final de la fase regular, y el conjunto catalán debe reaccionar ya para salir de la mala dinámica de resultados en la que se encuentra inmerso desde hace semanas, y sumar un triunfo que puede ser capital de cara a las eliminatorias previas a la Final Four del torneo.

"Nos están faltando cosas en los finales de partido, el equipo está tensionado por las derrotas y hay que sacar pronto una victoria", comentó Pascual antes de volar hacia tierras lombardas. Y es que no hay que olvidar que el Barça ha perdido siete de los últimos 11 encuentros, el último en la pasada jornada de Euroliga, también en Italia ante la Virtus (85-80) en un partido en el que Kevin Punter se fue hasta los 27 puntos.

Punter fue el mejor ante el Virtus Bolonia pero no le dio al Barça para llevarse el triunfo / FCB

Punter, el gran líder

Sin rastro ya de los problemas físicos que marcaron su camino hacia la Copa, el escolta neoyorquino debe seguir siendo la referencia del equipo, en un partido en el que Tornike Shengelia o Tomas Satoransky podrían pagar la exigencia de haber estado con sus selecciones en el último parón. En todo caso, el descanso del que ha gozado la gran mayoría de la plantilla debe servir para que el equipo recupere frescura en pista en los últimos cuartos, algo que ha venido faltando en las últimas semanas.

El Barça visita la siempre exigente pista de Olimpia Milano, pero los últimos precedentes son favorables: en la campaña pasada, el equipo de Joan Peñarroya se impuso por 88-98 con 27 puntos de Darío Brizuela. El escolta donostiarra, sin puntos en los dos últimos compromisos, confía en poder recuperar su mejor versión y regresar al gran nivel que exhibió antes de la Copa.

Brizuela y Clyburn, dos jugadores importantes de este Barça de cara a volver a coger la racha de victorias pensando en la Copa / FCB

Un Olimpia Milano renovado

El conjunto azulgrana llega a la cita en la octava posición de la tabla con un balance de 17 victorias y 12 derrotas. Los de Pascual tienen entre ceja y ceja lograr el billete directo para el Playoff previo a la final a cuatro y evitar el Play-In. Por su parte, el equipo de Peppe Poetta, que relevó a Ettore Messina en el banco milanés con la temporada empezada, es duodécimo, con un balance de 14-15 que buscarán igualar ante el equipo catalán. Las oportunidades se empiezan a acabar, y Olimpia Milano lucha por no quedarse por cuarto curso seguido fuera de las eliminatorias previas a la F4.

Los italianos, que arrancaron el curso conquistando la Supercopa y que hace un par de semanas se llevaron también la Copa, tendrán bajas sensibles en su juego interior, como son Bryant Dunston, Nate Sestina o Ousmane Diop, si bien es cierto que Poetta recupera a Devin Booker. El Barça se reencontrará con el argentino Leandro Bolmaro, que está en 10,8 puntos por partido en Euroliga, siguiendo de cerca a los máximos anotadores del equipo: Shavon Shields (12,5), Zach LeDay (12,9) o Armoni Brooks (13 y MVP de la última Copa) tratarán de amargarle la noche al Barça.

Marzo se anticipa como un mes clave para que Pascual vuelva a recuperar la mejor versión de sus jugadores, y para que el equipo siga experimentando ese enorme crecimiento que vivió con su regreso al Barça. El conjunto azulgrana cerrará el tercer mes del año con cuatro partidos seguidos ante su afición, pero antes toca elevar y mejorar las prestaciones lejos de la capital catalana. La visita a Milán puede ser un buen punto de partida.