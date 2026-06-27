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Baloncesto

¡Mike James podría llevar al Barça a los tribunales!

El conjunto blaugrana rompió las negociaciones con el jugador a pesar de que el contrato estaba firmado

Así se las gasta Mike James en la Euroliga

Así se las gasta Mike James en la Euroliga

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Iker Kind

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El culebrón formado por Mike James y el Barça no ha acabado. Ni mucho menos. El estadounidense está dispuesto a ir a los tribunales después de que el club blaugrana se echara atrás con el contrato firmado. Tal como asegura 'MD', esta operación fallida le podría costar una importante cantidad de dinero al club si el jugador decide ir hacia delante y denunciar.

El fichaje de Mike James por el Barça era un hecho. Todo estaba firmado y al acabar la temporada iba a anunciarse su incorporación. Un jugador polémico, de casi 36 años, pero con una experiencia y nivel élites en Europa. Era un deseo de Xavi Pascual y el club, que no había cumplido varios de ellos durante el curso, no dudó en satisfacer las necesidades de su técnico.

Mike James ya hace semanas que no juega con el AS Mónaco que le debe un millón de dólares

Mike James, durante un partido / PETE ANDREOU / EFE

Sin embargo, todo cambió cuando Xavi Pascual anunció su salida a final de temporada. Una decisión que a medida que avanzaban los meses iba ganando fuerza por algunos comentarios que realizaba en ruedas de prensa. Tras hacerse oficial su marcha, el club se reunió, sin la presencia de Juan Carlos Navarro, y se llegó a la conclusión de que Mike James no encajaba.

El objetivo del Barça de basket para el próximo curso es el de rejuvenecer la plantilla, contar con jugadores que no alcancen los 30 años y, de este modo, consolidar un proyecto a medio y largo plazo. Como es evidente, Mike James era una apuesta segura en cuanto a puntos y asistencias, pero muy a corto plazo. El club renunció a este traspaso, pero el contrato ya estaba firmado por las dos partes.

Xavi Pascual no encontró soluciones en el segundo partido

Xavi Pascual podría coincidir con Mike James en Dubái / EFE

El enfado de Mike James es tremendo. Con todo apalabrado y firmado, ya estaba buscando casa en Barcelona y haciendo todos los trámites necesarios para iniciar una nueva vida en Catalunya. Unos planes que se rompieron de un momento a otro. Es por eso que lo más probable es que el norteamericano lleve al Barça a los tribunales, ya que las posturas están muy distanciadas.

El plan B del Barça... y de Mike James

Ahora, el Barça baraja dos opciones diferentes en la posición de base: Umoja Gibson y Justin Robinson. Dos jugadores de 27 y 28 años que reforzarían la posición ante las salidas de Tomas Satoransky, Nico Laprovittola y Juani Marcos. Y es que el club blaugrana espera que salgan ellos tres, quedándose únicamente con Juan Núñez.

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En el caso de Mike James, su destino final podría ser Dubai Basketball. De esta forma, el estadounidense se reencontraría con Xavi Pascual, aunque en un lugar muy distinto al que se esperaba en un principio. Algunas informaciones daban por hecho el acuerdo, pero el propio jugador salió en redes sociales a desmentirlo. "Todos ustedes inventan tantas historias que es difícil seguirles el paso. Me despierto después de un vuelo y estoy firmado".

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