Mike James, sobre su futuro en el Barça de basket: "Xavi Pascual es mi hombre"

Mike James es el hombre para Xavi Pascual. El técnico de Gavà quiere al base estadounidense para la próxima temporada, en el que sería probablemente el último contrato de su carrera. Él mismo lo reconoce en una entrevista a 'BasketNews', donde analiza su etapa en Mónaco y sus próximos pasos en Europa con un probable destino: el Palau Blaugrana.

"No digo que sea imposible fichar por el Barça. Obviamente, seré agente libre, así que básicamente todo es posible en ese momento. Pero ya encontraremos una solución", comentó el estadounidense, que trabajó junto a Xavi Pascual entre 2016 y 2018 en Atenas. "Xavi (Pascual) es mi hombre, obviamente. También Spanoulis, Obradovic y otros. Me llevo bastante bien con muchos entrenadores", dijo.

Sin nombrar a ningún equipo de Euroliga concreto, Mike James especificó qué busca en su próximo proyecto. "En realidad, solo se trata de tener la oportunidad de ganar. Todo lo demás no importa en este momento. Solo necesito una oportunidad para ganar y competir. No necesito ir al equipo favorito, ni al mejor equipo de la historia, solo que alguien me dé una oportunidad".

Mike James, durante los playoffs de Euroliga / PETE ANDREOU

Otro requisito, aunque menor, es el lugar al que se mudaría. "Y sabes, si pudiera vivir en un lugar bonito, sería una ventaja", dijo entre risas. La realidad es que el Barça está bien posicionado para hacerse con el jugador. No solo gusta a Xavi Pascual, sino que el equipo blaugrana necesita a una estrella en el base para la próxima temporada. No está asegurada ni la continuidad de Satoransky ni la de Laprovittola.

Esta temporada, el rendimiento de Mike James ha sido muy bueno con el Mónaco. A sus 35 años, sigue siendo uno de los bases más talentosos de Europa, sobre todo en el apartado ofensivo. Además, ha dejado uno de los mejores registros de su carrera en cuanto a asistencias. Una virtud que será necesaria en el Barça de basket, teniendo en cuenta la presencia de otros tiradores como Kevin Punter o Will Clyburn.

Xavi Pascual dirigió dos temporadas al Panathinaikos / EFE

De hecho, la idea es que estos tres nombres sean los extracomunitarios para la próxima temporada. No se cuenta ni con Myles Cale ni con Miles Norris. Si se da, los estadounidenses serán los mejores tiradores del Barça de basket, pero no coincidirán nunca en ACB. Viendo la edad de Clyburn y James, quizá sería una excusa perfecta para darles descanso durante el curso.

Su último año en Mónaco

"Nadie más pasó por nada de lo que pasamos nosotros este año, y, ya sabes, llegar incluso al partido de playoffs y poder competir es... Sé que va a sonar terrible, pero quiero decir que es un logro para nosotros esta temporada", reconoció el jugador acerca de la temporada en Mónaco, donde han atravesado serios problemas económicos en la institución.

"Obviamente, no es algo con lo que me conformaría ni con lo que estaría contento, pero hay muchos equipos que gastaron mucho dinero y no tuvieron ningún problema este año, y aun así no llegaron a los playoffs. Y nosotros sí, con 8 o 7 jugadores. Al final, perdimos contra el cabeza de serie número uno. Tenían a todo su equipo. Tenían 16 jugadores. Tenían el doble que nosotros", cerró.