Baloncesto
Mike James se deja querer: “Xavi Pascual ha sido mi mejor entrenador”
La estrella del AS Mónaco recuerda la etapa que vivió con el técnico azulgrana en el Panathinaikos de 2016 a 2018. ¿Un canto para reunirse ambos de nuevo en el Barça?
La estrella del AS Mónaco, Mike James, está viviendo un momento complicado en el equipo monegasco después de los problemas de solvencia que vive el club, y que podría incluso a llevar a su salida, al igual que Nikola Mirotic, que no se esperaban vivir una situación tan estresante en Mónaco.
Mike James, que tuvo varios conatos de salir del AS Mónaco, puede ir en busca de un nuevo destino la próxima temporada, y quizá uno de los equipos en los que le gustaría recalar es en el Barça de Xavi Pascual, con el que coincidió en su etapa en el Panathinaikos.
El base estadounidense, el máximo anotador en la historia de la Euroliga, tuvo palabras cariñosas para el técnico de Gavà en un podcast, ‘Euro Insiders’, en el que destacó su capacidad para preparar los partidos, en declaraciones que recogía ‘Gigantes’
Una buena relación
“Fue genial estar con él. Quiero decir, adoro a Xavi. Todavía hablo con él de vez en cuando. Él y uno de sus asistentes, al que lleva a todas partes. No sé por qué lo lleva a todas partes. Me estoy metiendo con él. Pero sí, es todo cariño”, explicó James.
"Me enseñó mucho de baloncesto, sobre todo en ese sentido, porque yo no era el jugador que esperaba ser entonces, todavía no estaba ahí. Así que aprendí a complementar al jugador estrella, pero a la vez, a anotar y ayudar a todo el equipo”, dijo.
“Me enseñó mucho sobre eso. Y me ayudó a mejorar mi inteligencia, sin duda, porque teníamos millones de jugadas, contraataques y todo eso. Yo tenía que jugar en dos o tres posiciones diferentes cada vez, dependiendo de quién estuviera en la cancha. Así que tuve que recordar todo eso”, dijo James, que coincidió con Pascual de 2016 a 2018, procedente del Baskonia.
“¿Solo habla de baloncesto? Habla de más cosas, pero sí, es un hombre de baloncesto, sin duda. Por eso creo que conectamos, porque es baloncesto. Es difícil decir que ha sido el mejor entrenador que me ha entrenado. Creo que es el mejor en cuanto a jugadas y táctica. Pero creo que todos los entrenadores que he tenido tienen algo especial que los hace ser quienes son. Y Xavi, con tácticas, jugadas, contraataques y todo eso, lo tiene todo bajo control”, finalizó la estrella de la Euroliga.
