Metu alimenta la ilusión sobre una posible renovación por el Barça: "Me veo más años jugando aquí"

Chimezie Metu es una de las grandes alegrías de la presente temporada en el Barça de basket. Llegado el pasado verano como una apuesta de riesgo tanto de Juan Carlos Navarro como de Mario Bruno Fernández, el ala-pívot estadounidense, con pasaporte nigeriano, está brillando en su primera temporada en el baloncesto europeo, siendo uno de los nombres destacados en el viejo continente.

Tras aparcar su etapa en la NBA, Metu firmó por una única temporada con el club azulgrana, y no hay ninguna duda de que el deseo del Barça es lograr una renovación que sentaría de maravilla tanto en el corto y medio plazo al equipo, así como una alegría para una afición que desde el primer día le ha demostrado su cariño y admiración.

Las palabras de Metu sobre una posible renovación

"Por su puesto que me veo más años jugando en el Barça. Amo jugar aquí, este lugar me ha devuelto la alegría de jugar al baloncesto, algo que había perdido en los últimos años. Me encanta escuchar cómo el público canta y aplaude a los jugadores, algo que pasa en toda Europa", comentó el jugador en la previa del partido de este jueves ante Baskonia (20:30h CET), si bien es cierto que todavía debe meditar la decisión.

Chimezie Metu, en el entrenamiento previo antes de viajar a Vitoria para jugar ante Baskonia / Javi Ferrándiz

"No quiero pensar en ello ahora, porque aún faltan tres meses para que termine la temporada. Por ahora solo estoy disfrutando de mi tiempo aquí. Pasará lo que tenga que pasar, pero si la temporada que viene sigo aquí, no me quejaré en absoluto", explicó.

Metu alabó al rival de este jueves, un Baskonia que se encuentra en la 15ª posición en la clasificación con un balance de nueve victorias y 14 derrotas: "Son un equipo muy peligroso si les das confianza, juegan con mucha energía. Tendremos que jugar duro y estar concentrados durante todo el partido", dijo.

Cerca de su mejor versión

El '10' azulgrana, que admite que "está cerca de volver a estar al 100%" de aquel esguince de rodilla que sufrió en noviembre, también explicó como vive el equipo esa irregularidad en resultados experimentada en la primera parte de la temporada, subsanada en un enero mucho más tranquilo y fiable en el que se ha engordado el casillero de victorias tanto en Euroliga como en Liga Endesa.

"La Euroliga es una liga dura en la que cualquiera puede ganar a cualquiera. Aunque hasta ahora la temporada no ha ido como queríamos del todo, estamos en una posición bastante buena para lograr una buena racha y estar donde queremos estar. Tenemos que encontrar el ritmo correcto para ser competitivos a final de temporada y contar con el factor pista a favor en las eliminatorias", concluyó.