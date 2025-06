La metamorfosis de Joel Parra que vale una renovación por el Barça

En uno de los mejores movimientos de la temporada del club azulgrana, el Barça anunció en las últimas horas la renovación de Joel Parra. El alero catalán, que llegó al equipo en 2023 procedente del Joventut, tenía contrato hasta 2027, pero entidad y jugador llegaron a un acuerdo para extenderlo un curso más, hasta 2028.

La operación, adelantada por SPORT el 10 de junio, fue acelerando a una velocidad vertiginosa por el interés de ambas partes en llegar a buen puerto. Tras una primera temporada de adaptación y con más dificultades de las previstas, Parra ha encontrado mejores sensaciones y más oportunidades en pista en la segunda, y pese a que en términos colectivos la campaña ha sido decepcionante, el '44' ha sido una de las pocas alegrías en clave azulgrana.

El Barça lo ha tenido claro, y pese a que el alero exverdinegro todavía se encontraba en el ecuador de su primer contrato, los despachos del club azulgrana se han movido para retener a un jugador de presente y futuro.

Las palabras de Joel Parra tras su renovación con el Barça

"Estoy muy contento por la confianza del club. La ampliación demuestra que el Barça confía en mí y ahora me toca devolvérselo. Quiero seguir creciendo aquí como jugador y como persona. Vine buscando al Joel que se ha visto esta temporada. Confío mucho en el Club y en el proyecto. Estos dos años no han sido correctos, pero tenemos que crecer como equipo. Si las lesiones nos respetan y, si mantenemos el bloque de los últimos años, estoy convencido de que llegarán alegrías en Can Barça", comentó Parra tras oficializarse su renovación por el Barça.

Joel Parra, en un partido con el Barça de basket / ACB Photo - Marc Graupera

Tocó fondo tras perderse los Juegos

Parra ha vuelto a disfrutar en una pista de baloncesto tras tocar fondo a mediados de 2024. Con un papel testimonial para Roger Grimau y lejos de un estado físico óptimo, quedar fuera de la lista de Sergio Scariolo para los últimos Juegos Olímpicos fue un palo durísimo en la carrera del joven alero catalán.

Sus ángeles de la guarda

Se reinventó el pasado verano, incorporando en su rutina diaria tanto a un nutricionista (Oriol Domènech) como a un preparador físico (Pau Vaccaro). 15 kilos menos después, Parra se ha encontrado con un físico y con unas rutinas que le han permitido volar en pista.

Joan Peñarroya, junto a Joel Parra / ACB Photo - Aitor Bouzo

Con un cuerpo de '3', también ha aportado minutos de calidad en la posición de ala-pívot tras todas las dificultades que ha vivido el equipo en forma de lesión. El esfuerzo y sacrificio han sido innegociables, algo que ha hecho que Joan Peñarroya le premie con minutos totalmente merecidos.

Buenas cifras anotadoras en Liga Endesa

Dejando a un lado a Chimezie Metu, lesionado gravemente de su Aquiles desde hace meses, Parra ha sido el cuarto máximo anotador del Barça en Liga Endesa (8,5 puntos por partido), tan solo superado por Kevin Punter (14,1), Jabari Parker (12,9) y Darío Brizuela (9,6). Una demostración de que también puede ser uno de los referentes del equipo en ataque, y que para la próxima temporada ya tiene el reto de asentarse como el '3' titular del Barça.