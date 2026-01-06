La maestría de Shengelia acaba con la rebelión del Maccabi

El Barça derrotó por 93-83 al Maccabi Tel Aviv en un partido en el que ofreció dos caras y que estuvo marcado por temas políticos que impidieron la presencia de aficionados. Los blaugranas maravillaron en un gran inicio a lomos de Miles Norris (3/3 en triples) y supieron sufrir en el último cuarto.

Barça - Maccabi Tel Aviv (baloncesto, Euroliga), 06/01/2026 EUROLIGA BAR 93 83 MAC Alineaciones BARÇA, 93 (32+24+21+20): Tomas Satoransky (9), Kevin Punter (12), Myles Cale (6), Miles Norris (11), Willy Hernangómez (10) -cinco inicial-, Jan Vesely (2), Joel Parra (4), Tornike Shengelia (22), Nico Laprovittola (14) y 'Juani' Marcos (3). MACCABI TEL AVIV, 83 (19+25+19+16): Tamir Blatt (17), Iffe Lundberg (14), Jaylen Hoard (15), O'Shae Brisset (6), Roman Sorkin (8) -cinco inicial-, John DiBartolomeo, Márcio Santos (10), TJ Leaf (7), Jimmy Clark (2) y Will Rayman (4).

Fue un partido extraño, el primero de estas dimensiones sin público en el Palau desde la Final a Cuatro de la Champions de fútbol sala que encumbró al Barça de Andreu Plaza en octubre de 2020 ante ElPozo Murcia (2-1). Por entonces, el culpable fue el COVID. Esta vez fue por el conflicto entre Israel y Palestina.

A apenas un centenar de metros de la protesta contra el Estado de Israel y contra la disputa del partido, los jugadores de Xavi Pascual decidieron darle calor a la gélida noche con una sensacional puesta en escena para barrer de la pista a un cuadro macabeo que recibió 32 puntos y un 6/8 en triples (32-14).

Tomas Satoransky, defendido por Lundberg / GORKA URRESOLA

El gran protagonista fue un jugador denostado con Joan Peñarroya, Miles Norris. El estadounidense se echó el equipo a sus espaldas con 11 puntos y tres triples sin fallo mientras Willy Hernangómez se gustaba cerca de la pintura pese a tener enfrente a Sorkin.

El tercer triple de Norris disparó a los locales al 15-9 (min. 4:38) y Laprovittola le tomó el relevo con dos seguidos para que el marcador reflejase un 29-12 que maquillaron los macabeos a base de tiros libres para cerrar el primer cuarto 13 puntos abajo (32-19). Notable también el mayor de los Hernangómez. Parece otro.

La salida visitante en el segundo cuarto fue lamentable. Sin canastas en juego durante más de cinco minutos, los de Oded Katash se vieron 24 puntos abajo (44-20) y reaccionaron desde el triple con tres seguidos de Tamir Blatt (hijo del técnico que arrebató con Rusia el Eurobasket de 2007 a España).

'Toko' Shengelia, ante la oposición de TJ Leaf / GORKA URRESOLA

Blatt aprovechó el agujero defensivo frontal del Barça y el Maccabi volvió a creer para aumentar sus prestaciones defensivas para acercarse a 17 puntos (50-33, min. 16:25) y a 15 tras un triple de Lundberg, exjugador del BAXI Manresa (54-39). Al descanso, 56-44 con otro triple del danés.

Entre las gradas vacías y el 44-20, el cuadro azulgrana no supo mantener la intensidad y los israelís aprovecharon para resucitar el partido. Sin el griposo Brizuela, sin los lesionados Clyburn y Juan Núñez y sin minutos para Fall y para Sayon Keita, tocaba volver a ponerse el mono de trabajo.

Y lo hizo el Barça pese a que el partido regresó con otro triple frontal de Blatt (56-47). La respuesta la lideraron Sato con un triple clave y Punter con dos seguidos para redondear un parcial de 10-2 (69-51). El problema es que Lundberg también estaba enchufado y su tercer triple redujo esa renta (69-54).

Willy Hernangómez, un coloso en el aro macabeo / GORKA URRESOLA

Ahí brilló 'Toko' Shengelia. Cada vez más recuperado de su esguince de tobillo, el georgiano exhibió su talento y su importancia en el equipo con un triple, un 'dos más uno' y una capacidad magnífica para leer el juego e impulsar a los suyos al 77-63 con el que se cerró el tercer cuarto. Tocaba seguir remando.

Por cierto, caótico arbitraje. Unas veces lo pitaban todo, otras se tragaban el silbato o tardaban un siglo en señalar las faltas y ahí el Maccabi se movió como pez en el agua y rebajó la barrera de los 10 puntos (77-70, min. 33:12). De anotar 32 puntos en los primeros ocho minutos a quedarse en blanco en más de cuatro.

El Barça se había atascado y se vio tan solo cinco puntos arriba (77-72). Ahí Shengelia asumió responsabilidades con cuatro tiros libres seguidos para empezar a sellar una victoria que ató Lapro con un triple y un dos más uno (92-78). Al final, 93-83 en un partido muy triste por la ausencia de público.