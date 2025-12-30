El mes mágico de Kevin Punter en la Euroliga

La espectacular anotación y el juego decisivo de Kevin Punter le han valido el premio al Jugador Más Valioso del Mes de la Euroliga de Baloncesto de diciembre. El base del FC Barcelona fue el catalizador del récord de 4-1 de su equipo durante el mes, combinando eficiencia, liderazgo y una actuación inolvidable ante Baskonia.

Punter lideró a todos los jugadores de la Euroliga en diciembre con 24,4 puntos por partido, con un 55,1% de acierto en tiros de dos, un 46,9% en triples y un 92,0% en la línea de tiros libres. Promedió 3,0 triples, 3,4 asistencias y 1,8 robos por partido, ocupando el quinto puesto en valoración (23,0) y el quinto en promedio de plus/minus (+9,8). Con más de 32 minutos por partido, fue uno de los siete jugadores con un promedio de al menos 30 minutos en el mes.

"La estadística de esforzarme cada día, que nadie pasa desapercibida, es lo que más me impacta", le dijo Punter a Olivia Harlan Dekker en el podcast EuroLeague & Friends: MVP Talk. "Cuando alcanzas esas cifras, siempre piensas en el esfuerzo que hago cada día".

Punter, elegido el MVP de diciembre, en el que el estadounidense se ha salido con sus actuaciones / EUROLEAGUE

Noche histórica ante el Baskonia

Su actuación más destacada llegó en la jornada 17, cuando Punter protagonizó una noche histórica en el emocionante triple tiempo extra del Barcelona contra el Baskonia. Anotó 43 puntos, convirtiéndose en el noveno jugador de este siglo en superar la marca de los 40 puntos en un partido de Euroliga, y estableció un récord del club con 12 tiros de campo de dos puntos.

Veintitrés de esos puntos, junto con innumerables momentos destacados, llegaron en las tres prórrogas para mantener al Barcelona con vida y luego arrebatarle la victoria. Punter terminó con un 4 de 7 en triples y un perfecto 7 de 7 en tiros libres, además de dos robos y una valoración de 40 para alzarse con el MVP de la jornada.

Toda la plantilla junto a Kevin Punter / Dani Barbeito

"En ese momento, cuando hay tantas prórrogas, al menos para mí, se pierde la noción de qué prórroga es o qué pasó en qué prórroga", dijo Punter sobre la noche en la que anotó 43 puntos, la cuarta mayor cantidad en la historia moderna de la Euroliga.

La consistencia, su gran virtud

También explicó qué le ayudó a anotar más de la mitad de esos goles en tres sesiones extra: "Es entender que es un partido muy largo. Tu momento llegará en algún momento. Y mantener la concentración, mantener la mentalidad agresiva".

La consistencia de Punter fue evidente durante todo diciembre. Abrió el mes con 14 puntos y 6 asistencias en la victoria contra el Estrella Roja, seguido de 24 puntos en tan solo 25 minutos contra el Olympiacos. Añadió 21 puntos y 4 asistencias en París y cerró el mes con 20 puntos y 2 robos en una reñida derrota contra el Fenerbahçe.

Kevin Punter, en una acción del partido ante Cameron Hunt / EFE

El premio al MVP del Mes llega a su vigésima temporada. El ganador es nombrado por la Euroliga de Baloncesto en función de su rendimiento y el de su equipo durante el mes en cuestión. El premio de diciembre se basó en los partidos jugados entre las jornadas 14 y 18.

Su segundo MVP del mes con el Barça

Este es el segundo premio al MVP del Mes para Punter. Su primer logro también llegó con el Barcelona en octubre de 2024. Ahora se une a Juan Carlos Navarro, Ante Tomic y Nikola Mirotic como los únicos jugadores en ganar múltiples premios al MVP del Mes con el club.

La sólida racha del Barcelona en diciembre ha consolidado su posición entre la élite de la liga, y la brillantez goleadora de Punter seguirá siendo fundamental para su empuje de cara a la segunda mitad de la temporada regular, aunque este mismo martes le espera otro reto con la visita del AS Mónaco al Palau.