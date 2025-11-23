El mensaje de Xavi Pascual a la plantilla tras la victoria en Gran Canaria

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, se mostró contento por el triunfo ante el Dreamland Gran Canaria (61-72) en su retorno a la ACB, aunque aseguró que no querían "un partido así, con tantas imprecisiones".

"Nos lo hemos llevado en la segunda parte al estar un poco más acertado que el rival”, destacó.

“Hemos tenido errores e imprecisiones en defensa, ante un rival que también hay que valorar que hizo bien las cosas, pero debemos salir con más ritmo. No queremos un partido así de guarismos bajos y parado, pero sí mostrar un equipo serio en los dos lados de la cancha y ofrecer algo más de todo”, aseveró.

Xavi Pascual charla con Kevin Punter durante el partido ante el Gran Canaria / EFE

“En la segunda parte estuvimos un poquito mejor, con menos pérdidas de balón y algo más entonados en ataque. El acierto fue muy importante en esos momentos”, agregó.

A pesar del triunfo, Pascual se mostró realista: “Aún está todo muy apretado y complicado. Somos varios equipos igualados con un balance de 4-4".

"En las dos competiciones, tanto en la Euroliga como en la ACB, no podemos cometer ningún error, pero el próximo duelo ante el MoraBanc Andorra nos cogerá 48 horas después del duelo en Belgrado, así que habrá que prepararlo con mucha energía”, subrayó.