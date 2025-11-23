Baloncesto
El mensaje de Xavi Pascual a la plantilla tras la victoria en Gran Canaria
El técnico de Gavà se apuntó su primer triunfo en su vuelta al club tras derrotar al Dreamland Gran Canaria por 61-72
EFE
El entrenador del Barça, Xavi Pascual, se mostró contento por el triunfo ante el Dreamland Gran Canaria (61-72) en su retorno a la ACB, aunque aseguró que no querían "un partido así, con tantas imprecisiones".
"Nos lo hemos llevado en la segunda parte al estar un poco más acertado que el rival”, destacó.
“Hemos tenido errores e imprecisiones en defensa, ante un rival que también hay que valorar que hizo bien las cosas, pero debemos salir con más ritmo. No queremos un partido así de guarismos bajos y parado, pero sí mostrar un equipo serio en los dos lados de la cancha y ofrecer algo más de todo”, aseveró.
“En la segunda parte estuvimos un poquito mejor, con menos pérdidas de balón y algo más entonados en ataque. El acierto fue muy importante en esos momentos”, agregó.
A pesar del triunfo, Pascual se mostró realista: “Aún está todo muy apretado y complicado. Somos varios equipos igualados con un balance de 4-4".
"En las dos competiciones, tanto en la Euroliga como en la ACB, no podemos cometer ningún error, pero el próximo duelo ante el MoraBanc Andorra nos cogerá 48 horas después del duelo en Belgrado, así que habrá que prepararlo con mucha energía”, subrayó.
- El Barça vuelve al Spotify Camp Nou, en directo: la previa del partido contra el Athletic Club, en vivo
- Cuatro cambios y una duda de Flick para la vuelta a casa ante el Athletic
- Laporta desliza quién hará el saque de honor en el Spotify Camp Nou
- Paco González dicta sentencia con el primer gol del Barça en la vuelta al Spotify Camp Nou: 'Bastante parable
- El 1x1 del Barça ante el Athletic
- El grave error en la Asamblea del Madrid que obligó a Florentino a disculparse públicamente
- Comunicado médico del Barça sobre Rashford
- El líder tritura al Athletic en una orgásmica vuelta a casa