El mensaje de Scariolo a Peñarroya tras su destitución

El Real Madrid sacó una importante victoria contra un Joventut que todavía no había perdido en casa. Las grandes actuaciones de Ricky Rubio (18) y Ante Tomic (16) no fueron suficiente para hacer frente a un equipo en el que ya destaca su último fichaje: Alex Len. El ucraniano fue el máximo anotador blanco y prolonga el gran momento de los de Sergio Scariolo.

El técnico italiano valoró el partido como "de tono competitivo muy alto" y elogió el partido de Ricky Rubio. "El Joventut ya tenía un buen equipo y con Ricky la cosa aún va a más. Tiene una calidad internacional sobradamente conocida. Es por eso que pienso que ganar en Badalona no va a estar al alcance de muchos, tiene mucho mérito", comentó.

Sergio Scariolo, durante la rueda de prensa en Badalona / SPORT

Además, tuvo el detalle de dedicar unas palabras a Joan Peñarroya, que durante la tarde del domingo fue destituido como entrenador del Barça. La derrota en Girona fue definitiva, después de mostrar una muy mala versión de nuevo. El Clásico ya había dejado al técnico catalán tocado y las pañoladas en el Palau habían sido una constante en las últimas semanas.

"No soy nadie para poder opinar de la decisión de otro club, pero sí soy alguien para poder manifestar empatía y dar un abrazo muy fuerte a Joan. Yo creo que realmente ha luchado como el competidor que es. Seguí el año pasado al equipo mucho más que este año porque estaba en Movistar y veía casi todos los partidos, incluso presencialmente. Me di cuenta de la dificultad del trabajo que tenía y de la solvencia con la que lo ha llevado a cabo", dijo Scariolo.

Sergio Scariolo, en el partido de ACB frente al Joventut / ACB Photo - David Grau

"Este es un trabajo en el que los resultados a veces tienen un peso determinante. Dicho esto, sin entrar en la decisión, solo puedo manifestar mi gran cercanía a Joan, porque me parece un excelente entrenador y un excelente compañero", finalizó el entrenador blanco. Poco tiempo ha tenido Scariolo para competir contra Peñarroya. El partido del viernes fue el primero y el último.

El Real Madrid encadena cuatro triunfos consecutivos y coge forma tras un inicio de temporada irregular. Pronto, tendrá a otro rival en el banquillo del Barça, en el que suena con fuerza el nombre de Xavi Pascual. Mientras se busca al sustituto de Peñarroya, será Òscar Orellana el que se haga cargo del equipo como interino. De momento, estará seguro para el duelo de los culés contra el Bayern en Euroliga.