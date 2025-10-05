El mensaje de Peñarroya al equipo: "Hay que sumar jugadores a la rotación o tendremos problemas"

El entrenador del Barça, Joan Peñarroya, aseguró tras la derrota de su equipo en la pista del Valencia Basket este domingo que deben conseguir que más jugadores aporten o tendrán problemas en semanas como esta de tres partidos.

"Sabíamos que era una semana complicada con tres desplazamientos ante tres grandes rivales que nos coge poco rodado, como todos, y con la necesidad de sumar jugadores a la rotación porque sí no tendremos problemas. Lo harán. Darán un paso adelante. En estos partidos cuando no tienes acierto debes agarrarte a la defensa", dijo en la rueda de prensa posterior.

El técnico achacó la derrota a los malos porcentajes de tiro que tuvo su equipo, al que le valoró la capacidad de crear muchos lanzamientos, y a esa falta de consistencia defensiva.

"Lo primero es felicitar al Valencia por la victoria y por la atmósfera que genera este Roig Arena que es un espectáculo de pabellón. Ellos han llevado la iniciativa", admitió en la sala de prensa.

"Difícilmente un equipo contra el Valencia va a tirar 19 tiros mas que ellos como ha pasado pero los porcentajes no han sido buenos, especialmente en el segundo cuarto, y nos ha faltado consistencia en defensa y aplicar mejor el uso de las faltas. Han ido 16 veces mas que nosotros a la línea y eso es un error nuestro por no jugar bien esas situaciones", analizó.

El técnico dijo que aunque no pueden "estar contentos", hay "lecturas positivas" como el rebote. Respecto a la baja de Nico Laprovittola, dijo que es "importante" para ellos y que se une a la de Juan Núñez. "Pero no hemos de mirar a los que no están, sino a los que están y hacerlo mejor", subrayó.