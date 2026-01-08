El mensaje de Pascual y Shengelia a la afición: "Peñarroya es uno de los nuestros"

El Barça disputa su segundo duelo de Euroliga esta semana en el Palau. El conjunto blaugrana, que viene de dos grandes victorias ante Madrid y Maccabi, se enfrenta al colista de la competición, el Partizan (20:30h), que sigue metido en una grave crisis de resultados y de juego. El equipo de Pascual tiene la oportunidad de escalar posiciones en caso de 'pinchazo' de uno de los de arriba.

Xavi Pascual y Toko Shengelia no evadieron el tema más 'caliente' del partido ante Partizan. Joan Peñarroya regresará al Palau Blaugrana tan solo un mes y medio después de su destitución, y lo hará como técnico del conjunto de Belgrado. Una de las grandes dudas es cómo será recibido el catalán, después de una mala etapa en el conjunto azulgrana, donde no fue capaz de levantar títulos.

Shengelia quiso dejar clara su postura ante la vuelta del que fue su entrenador durante un corto periodo de tiempo. "A nivel táctico, como es lógico, va a ser complicado. Él (Joan) nos conoce muy bien. Conoce nuestro juego y nuestro carácter. Seguro que vamos a preparar con Xavi este nivel sentimental. Somos humanos, fue nuestro entrenador y le tenemos mucho cariño", dijo.

También quiso enviar un mensaje a la afición. ¿Cómo debe recibir el Palau a Peñarroya? "Joan necesita que el Palau lo reciba con muchos aplausos y cariño. Yo lo haré. Ha hecho lo máximo que podía hacer. De mi parte, se lo he dicho antes también, quiero agradecerle todo lo que ha hecho por el club y por mí", zanjó el jugador georgiano, que afirmó que todavía no está "al 100%".

'Toko' Shengelia lideró al Barça ante Maccabi / GORKA URRESOLA

"Me siento bien, mucho mejor. Siento que no estoy donde yo quiero estar, pero de mi parte da igual si estoy al 70 u 80%. Yo todo lo que puedo dar a este equipo para ayudar a ganar lo voy a dar. Quiero agradecer al cuerpo médico y preparadores físicos. Me han ayudado a volver lo más pronto posible", reconoció. A pesar de no estar en las condiciones más óptimas, Toko hizo un auténtico partidazo contra Maccabi.

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, también quiso valorar todo el trabajo de Joan Peñarroya durante su etapa en el Palau. "Peñarroya ha sido nuestro entrenador. Espero que el Palau lo reciba muy bien. Más allá de la dificultad de la vida de un entrenador, es muy buen tío y puso todo para intentar lo mejor para el Barça. Luego la gente valorará si es mejor o peor, pero es uno de los nuestros".

Jabari Parker y Joan Peñarroya se vuelven a reencontrar en el Partizán / Valentí Enrich

"Nosotros no miramos que Partizán está colista. Tenemos un gran respeto por Joan y los jugadores. Ventajas o desventajas a este nivel no las hay. Él conoce la casa, pero nos conocemos todos. Espero que nuestro público le recoja con todo lo mejor a Joan, estuvo hasta hace muy poco liderando el proyecto", remató el técnico de Gavà, muy respetuoso con su antecesor.

¿Cómo llega Peñarroya al Palau?

Peñarroya regresa al Palau con un buen marrón en Belgrado. La situación del Partizan no es nada fácil, ocupando la última posición de la Euroliga y con mucho trabajo por hacer, tanto a nivel deportivo como de relación entre club y afición. Y es que algunos jugadores, como Jabari Parker, no han caído precisamente de pie en Serbia. Una de las claves es que todos remen en una misma dirección.

"Partizan es un equipo que ha pasado por dificultades, pero ya se les empieza a ver sólidos. Tienen muy buen equipo, con el fichaje de Cameron Payne. Tienen jugadores que han sido muy importantes aquí, como Calathes o Jabari, o que han tenido un buen rendimiento en Madrid, como Bruno Fernando. Incluso cuentan con Osetkowski, uno de los jugadores más pretendidos de Europa antes de salir de Unicaja", analizó Pascual. Este viernes, otra prueba para un Barça con la moral por las nubes.