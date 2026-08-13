Mbaye Ndiaye desecha una oferta del Barça y se decide por Olympiacos

El Olympiacos sigue reforzando su plantilla de cara a la próxima temporada y anunció el fichaje del pívot senegalés de 27 años y 2,04, Mbaye Ndiaye que ha firmado por dos años, y se desvincula del ASVEL Villeurbanne al que el equipo griego abonó 400.000 euros para lograr liberlarlo de su contrato.

El atlético jugador senegalés estaba en la agenda del Barça, e incluso llegó a realizarle una oferta en firme para ocupar una de las dos posiciones interiores que los azulgrana todavía tiene abiertos. Mdiaye era un candidato perfecto porque puede hacerlo tanto de ‘cuatro’ como de ‘cinco’ y se ajustaba a lo que busca el Barça de Sekulic

Según algunas fuentes, el Barça le ofrecía un contrato de un millón de euros por temporada aunque el jugador ha prefirió firmar con Olympiacos por menos dinero -unos 600.000 euros- donde seguro que tendrá un papel mucho menos destacado del que podría haber tenido en el Barça.

Mbaye es un jugador atlético, con buenos movimientos en la zona y gran defensor, que se ha decidido por el Olympiacos / EUROLEAGUE

Con opción a ganar la Euroliga

Lo cierto es que el jugador se ha decantado por el campeón de Europa, pensando en las opciones de poder ganar la Euroliga, a un Barça que arranca una campaña con un equipo completamente remodelado y que no entra entre los equipos a poder ganar el título.

Ndiaye (2,04 metros, 27 años) ha jugado tres temporadas en el club francés y disputó 68 partidos en la Euroliga. La temporada pasada promedió 7,7 puntos con un 69,7% de acierto en tiros de dos puntos, 4,8 rebotes, 1,2 robos y 1,4 tapones en 32 encuentros. Ocupó el segundo puesto en la liga en tapones y el séptimo en robos, siendo el único jugador entre los diez primeros en ambas categorías.

Conocido por su explosividad física y su instinto defensivo, Ndiaye ha salido desde el banquillo en más de tres cuartas partes de sus partidos de la Euroliga hasta la fecha y se espera que desempeñe un papel similar en el Olympiacos. Es el primer fichaje para la zona interior de los Reds este verano, tras la marcha del experimentado alero Alec Peters, que se convirtió en agente libre.

El senegalés comenzó su carrera en el USG Rail, un equipo local, antes de que el JL Bourg-en-Bresse lo fichara siendo adolescente. Jugó tres temporadas en la cantera del Bourg, principalmente con el equipo sub-21, antes de fichar por el Blois en 2020. Allí se dio a conocer. Ndiaye ayudó al Blois a ascender de la segunda división francesa a la máxima categoría en su segunda temporada en el club.