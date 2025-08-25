¿Tan mayor es la plantilla del Barça?

Con la plantilla para la próxima temporada ya cerrada, el Barça arrancará el curso 25/26 el próximo lunes con unas primeras sesiones de trabajo en Barcelona y el desplazamiento a Encamp, del 3 al 6 de septiembre, que terminará con un amistoso ante el París Basketball.

En la temporada en la que llegará a su centenario, la sección azulgrana deja atrás un verano agitado y de muchos cambios, en un mercado de fichajes en el que ha vuelto a producirse una profunda renovación en la plantilla, con la llegada de cinco jugadores nuevos. A diferencia de la campaña pasada, en la que llegó un efectivo por posición (Núñez, Punter, Anderson, Metu y Fall), la secretaría técnica ha apostado por la continuidad tanto en el '2' como en el '5', y acometer renovaciones en la posición de alero y ala-pívot.

De hecho, el '4' azulgrana está totalmente cambiado tras las salidas de Jabari Parker y Metu, y las incorporaciones de Tornike Shengelia y Miles Norris. Mientras que el georgiano es un valor seguro y por ello se le ha firmado hasta 2028, la incorporación del estadounidense es de mayor riesgo, siendo prácticamente la primera aventura en el baloncesto europeo tras un paso efímero por Turquía en 2024 en las filas del Çağdaş Bodrumspor. En todo caso, el éxito en el pasado en otras operaciones como las de Dante Exum y los mismos Metu y Parker invitan al optimismo.

La plantilla gana más veteranía y experiencia

El Barça ha optado en este mercado por perfiles veteranos y experimentados en la Euroliga como los de Shengelia (33) y Will Clyburn (34). Dos jugadores con una amplia experiencia en la competición europea y que deben aportar ese punto competitivo y de calidad al equipo a la hora de medirse a los mejores conjuntos del continente. Por su parte, tanto Juani Marcos como Norris firman por el Barça con 25 años, mientras que Myles Cale lo hace con 26.

La experiencia y calidad de 'Lapro' y Vesely son muy importantes para Peñarroya y el equipo / Dani Barbeito

Ha existido un comentario generalizado por parte de la masa social azulgrana de que el equipo ha acudido a por perfiles demasiado veteranos para reforzarse. Este último curso, la media de edad de la plantilla era de 28,4 años. Y lo cierto es que para la próxima campaña, el Barça la ha incrementado hasta los 29,7, rozando los 30 años. Tanto Nico Laprovittola como Jan Vesely son los jugadores más mayores del grupo, y cumplirán 36 años en 2026. Por su parte, el propio Shengelia y Tomas Satoransky acabarán 2025 con 34 años. Juan Núñez será el jugador más joven de la plantilla con 21, a la espera de saber si Sayon Keita y Mohamed Dabone contarán con cierta regularidad en cuanto a partidos con el primer equipo.

El Madrid incorpora talento joven

En cuanto a la eterna comparación con el Real Madrid, el equipo de Sergio Scariolo ha rejuvenecido parte de su roster, y las llegadas de Théo Maledon (23), Gabriele Procida (23) o Izan Almansa (20), han hecho que la media sea de 28 años, prácticamente dos menos que el Barça. En cuanto se confirme de manera oficial el fichaje del interior murciano, el club blanco tendrá 14 fichas del primer equipo, las mismas que el cuadro azulgrana, si bien es cierto que desde Madrid no se descarta añadir una pieza más a las posiciones exteriores.

Maledon tendrá de compañero a Mario Hezonja después de enfrentarse la pasada temporada en la Euroliga / EFE

La media de edad de los últimos equipos de la F4 de la Euroliga

Pero, ¿es para preocuparse la alta edad media de la plantilla del Barça? Si se analizan los rosters con los que van a empezar la temporada los cuatro equipos que disputaron la pasada Final Four de la Euroliga, el campeón Fenerbahçe tiene una media de 28,5, Panathinaikos y Olympiacos la tienen prácticamente calcada (28,7 y 28,6 respectivamente), mientras que el subcampeón de Europa, Mónaco, que ha incorporado también veteranía con Nikola Mirotic (34), tiene la misma media de edad en su plantilla que el Barça: 29,7.

De cara a la próxima temporada, más allá de que Joan Peñarroya termina contrato, el Barça puede ver reducida de manera importante su media de edad, ya que 'Lapro', Vesely y 'Sato' son, junto a Willy Hernangómez, Myles Cale y Miles Norris, los jugadores que finalizan su vinculación con la entidad azulgrana.