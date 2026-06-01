Máxima tensión en el basket blaugrana en un final agónico de temporada

La tensión ha crecido en las últimas horas en la sección del basket blaugrana y especialmente entre la directiva y el técnico, Xavi Pascual, molesta por el lamentable partido que jugó el equipo ante el Valencia Basket y la manera en que se expresó el técnico, asegurando que “hicimos el ridículo, un partido para olvidar” para luego asegurar que con él, el equipo había mejorado.

Una manera de decir del técnico que había hecho lo que ha podido con un equipo en el que fue perdiendo piezas debido a las lesiones y que el club no le atendió a sus reivindicaciones de traer refuerzos, por lo que no pudo luchar por meter al equipo en los play-offs algo que no le había sucedido en la vida y decepcionado personalmente al afectar a su carrera como entrenador ‘top’.

Desde el club, a pesar de que contó en la rueda de prensa del jueves dónde anunciaba su salida, con la presencia del presidente, Rafa Yuste, del directivo responsable de la sección, Sisco Pujol, los responsables técnicos, Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández, la tensión ha ido en aumento y el domingo llegó al límite.

La tensión con Xavi Pascual ha subido en las últimas horas aunque no habrá ninguna decisión hasta que no acabe la temporada / SPORT

Cabreo de la afición y la directiva

A pesar de tener opciones de luchar por la tercera plaza que les permitía abrir los play-offs en casa, el equipo jugó un encuentro para olvidar, sin ninguna tensión competitiva ni acierto, ante un Valencia Basket que les pasó por encima sin despeinarse.

Los aficionados pidieron explicaciones a la directiva por el lamentable encuentro ante el Valencia Basket / DANI BARBEITO

Los pitos y el malestar de los aficionados se hizo patente y lo demostró tanto al descanso del partido como al final, y con los grupos de animación dejando de apoyar al equipo en el último cuarto, y con el técnico azulgrana saliendo sin rasguños a pesar de que él también formó parte del desaguisado.

En sus declaraciones posteriores, Pascual mostró su decepción por el espectáculo ofrecido por sus jugadores, aunque puso la mira en lo sucedido en la pisya sin ofrecer demasiada autocrítica, al considerar que habían preparado el partido pero los jugadores no respondieron como esperaba.

Xevi Pujol, primera incorporación

Un malestar en el club que no se traducirá en ninguna decisión drástica ya que a la temporada le quedan muy pocos días, ahora con la disputa de los play-offs y con el Barça entrando en acción este mismo martes, en su visita al UCAM Murcia.

Xevi Pujol será el encargado de reconstruir el equipo tras la salida de Navarro / Baskonia

Depende de lo que suceda este martes en Murcia ante el conjunto de Sito Alonso, el ambiente del jueves en el Palau puede convertirse en irrespirable, y en caso de eliminación, será el final de otro año en blanco, aunque los aficionados seguramente acabarán por dejar ir todo su 'cabreo' que ya apuntaron ante el Valencia Basket.

Desde el club se ha tomado la decisión de dejar ‘morir’ la campaña y empezar a pensar en la siguiente dónde la primera decisión será nombrar a Xevi Pujol como nuevo director deportivo en sustitución de Juan Carlos Navarro y será también el encargado de encontrar un nuevo entrenador tras la salida de Pascual.

Juan Carlos Navarro sigue con preocupación el encuentro ante el Valencia Basket en el Palau / SPORT

La sensación es que todo el mundo espera dentro del club que acabe cuanto antes la ‘agonía’ que está viviendo la sección blaugrana, la salida de un técnico que ya tiene en la cabeza otro proyecto, y empezar rápidamente a trabajar en la nueva dirección dónde habrán muchos cambios en la plantilla y con la intención de empezar una nueva etapa tras tres temporadas de penuria, algo que no se puede alargar más en el tiempo para una entidad como el Barça.